Как я уже много раз писал, автомобильный аккумулятор является свинцово-кислотным. Внутри батареи обязательно должен находиться специальный электролит, по сути это дистиллированная вода и серная кислота, разведенные в нужной пропорции (иначе работа по накоплению и отдаче энергии происходить не будет). Но от времени, погоды и условий эксплуатации, вода может испаряться, соответственно падает и уровень самой электрохимической жидкости. Причем что самое страшное, начинают оголяться свинцовые пластины внутри. Чем это плохо, какой должен быть уровень – подробно разбираем, ну и как обычно видео версия в конце …

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В начале, хочется отметить — что если уровень электролита будет больше или меньше положенного, то это может вывести ваш аккумулятор из строя (ну или как минимум, он не будет нормально работать).

Обслуживаемый и необслуживаемый АКБ

По строению корпуса батареи отличаются на так называемую – «обслуживаемую» и «необслуживаемую». Сейчас все больше преобладает второй тип, то есть при покупке вам за ней практически не нужно следить (для новичков это просто находка). Однако у такого варианта есть и большие минусы, скажем если вода испарится из банок, тогда вы так просто ее не добавите. Многие выкидывают (сдают в магазины) такие АКБ и покупают новые, хотя стоит добавить воды (до нужного уровня) и он будет еще долго работать

Многие думают, что она оттуда вообще не улетучится, но это не так! У необслуживаемых вариантов, также есть специальные клапана (отверстия) для сброса внутренних газов

А при испарении воды (как я писал сверху) уровень электролита падает, что неминуемо приводит к ухудшению характеристик АКБ.

Низкий уровень – чем опасен

Опасен он по многим причинам, постараюсь рассказать просто и быстро:

Если уровень падает, значит — вода улетучивается. Растет плотность серной кислоты (так как она никуда не девается). Это очень негативно влияет на сами пластины, они попросту быстрее начинают разрушаться.

Если концентрация кислоты высокая, это может вести к ускоренному процессу сульфатации пластин

Верхняя часть пластин оголяется – а это также негативно влияет на них при зарядке. Они банально разогреваются и могут осыпаться.

Если электролита не достаточно (пластины оголены), соответственно падает и емкость батареи, то есть вы, банально не запустите автомобиль.

По своему опыту скажу что АКБ с оголенными пластинами служат не долго, как правило, они осыпаются или сульфатируются за 3 – 6 месяцев использования. Поэтому очень важно, добавить жидкость до нужных значений!

Высокий уровень – чем опасен

Вроде определились, низкий – ПЛОХО! А вот слишком высокий – ТОЖЕ ПЛОХО? ДА — ТОЖЕ ПЛОХО! НО почему?

Смотрите – нормальная плотность внутри аккумулятора, равна примерно 1,27 – 1,29 г/см3 (если взять наши рабочие жидкости это примерно — 35% серной кислоты и 65% дистиллированной воды). Такой электролит не замерзает при крайне отрицательных температурах (до -40 градусов Цельсия).

Если вы, нарушите баланс и скажем, нальете водного состава в 70%, тогда плотность у нас упадет до 1,22 – 1,25 г/см3. А такая жидкость замерзает уже при -20, -30 градусов, что в России встречается довольно часто. Конечно, летом вы проблем, скорее всего испытывать не будете, но вот зимой батарея может замерзнуть, да так что разорвет корпус и вы просто выкинете аккумулятор.

Так что нужно лить именно столько – сколько нужно (в рамках допустимого).

Что нужно добавлять внутрь?

Итак, переходим почти к самому интересному. НО для начала небольшое напоминание, многие ошибочно думают — что нужно внутрь нужно добавлять готовый электролит, который продается в автомобильных или специальных магазинах. НО ЭТО НЕ ТАК!

Как я уже говорил сверху, улетучивается из банок именно вода, и именно воду нужно добавлять в банки, НО НИКАК НЕ ЭЛЕКТРОЛИТ!

Еще раз хочу всем повторить, испаряется именно водный раствор, но не кислота! Если вы добавите, до уровня электрохимическую жидкость, тогда вы поднимете плотность на высокий уровень, скажем 1,32 – 1,35 г/см3 пластины от такой концентрации намного быстрее изнашиваются, а также образовываются сульфаты!

Поэтому только дистиллированная вода, и только определенный уровень.

Сколько нужно добавлять?

Если у вас обслуживаемый аккумулятор, то есть вы физически можете открутить пробки и увидеть пластины, оголены они или нет – это одна ситуация.

А вот если у вас необслуживаемый вариант, то добавить в него намного сложнее (про это чуть ниже).

Берем стандартную ситуацию — открутили пробки, а пластины оголены (верхняя часть торчит выше жидкости). Так сколько лить, под завязку (под пробку) или как?

ОДНОЗНАЧНО НЕ ПОД ПРОБКУ! Это слишком много. Берем бутылку с дистиллированной водой (можно приготовить своими руками), и добавляем примерно на 1 – 1,5 см над пластинами. ТО есть общий состав должен их покрывать именно на это значение.

Кстати на многих аккумуляторах, есть специальные метки — нижняя и верхняя, именно в этих границах и должен быть уровень. Однако сейчас их наносят на корпус все меньше и меньше.

В идеале после добавления воды, вам нужно подзарядить батарею и замерить ее плотность. Она должна быть примерно 1,27 г/см3.

Теперь берем ситуацию с необслуживаемой батареей – как я писал, нет пробок сверху, а дистиллят добавить как-то нужно! Но как? У меня про это уже есть статья (почитайте познавательно).

Однако простыми способами этого добиться сложно. ПРИЧЕМ никогда не отрывайте сверху крышку, это не правильно, в ней находится лабиринты, которые абсорбируют испаряющиеся из банок газы. Если его нарушить батарея уже не будет необслуживаемой.

Самый действенный способ, это взять и просверлить тоненьким сверлом над банками отверстия, примерно на нормальный уровень электролита. Далее, шприцом туда закачать воду, а потом запаять эти дырочки паяльником. Ну и собственно зарядка.

Сейчас небольшое, но полезное видео, смотрим.

НА этом буду заканчивать, думаю, мой материал был вам полезен. Искренне ваш, АВТОБЛОГГЕР.