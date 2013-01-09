Сейчас на многих современных автомобилях используются так называемые «Кальциевые аккумуляторы», обозначения «Ca/Ca», либо просто «Ca». Это современных батареи с улучшенными характеристиками, однако они отличаются от своих старших собратьев (сурьмянистые и гибридные батареи). Причем особенно сильно отличается зарядка этих АКБ, то есть их нужно заряжать по-другому, обычный цикл, применяемый для «старых» автомобильных батарей – НЕ ПОДОЙДЕТ! Да и сами старые зарядные устройства тоже не годятся …

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Из вступления вы поняли, что сейчас существует всего три основных технологии производства АКБ (если не брать в счет гелевые, AGM и прочие, все же они не такие распрастраненные):

Сурьмянистая

Кальциевая

Гибридная

Подробно я рассматривал технологии в статье про выбор аккумулятора, почитайте интересно. Если кратко, то каждая из технологий отличается от другой примесями в свинцовые (минусовые) и в плюсовые (сделанные из диоксида) пластины. У сурьмянистой технологии добавляется металл «Сурьма» в очень небольших процентах, у «кальциевого» (кальций и немного серебра), а вот «гибридный» АКБ, сочетает в себе как сурьму, так и кальций иногда и серебро.

Когда нужно подзаряжать ваш АКБ?

В идеале батарею нужно подзаряжать несколько раз в месяц, неважно зима это или лето, и тот и другой период являются сложными для АКБ.

Но прежде чем бездумно заряжать, нужно понять – а стоит ли это делать? И тут есть несколько способов проверки:

Самое первое и это не зависит от технологии батарей, замер напряжения на клеммах АКБ. Нормальное напряжение равняется – 12,7В., это своего рода 100% заряда. Если напряжение у вас 11,6 – 11,7В., это уже разряженная батарея, почти до нуля. А напряжение в 12,2 говорит о разряде в 50%! Срочно нужно подзарядить иначе включается процесс сульфатации пластин.

Если батарея обслуживаемая, процесс намного облегчается. Однако вам нужно иметь так называемый «ареометр». Это специальное устройство для замера плотности электролита. Плотность должна быть в пределах 1,27 г/см3. Если значение ниже, то батарею также стоит подзарядить.

НУ и самое, пожалуй, простое – если АКБ «не крутит» двигатель для начала пробуем его зарядить.

В любом случае, какой бы совершенный не был бы ваш аккумулятор, за ним желательно следить, хотя бы раз в месяц. Проживет дольше.

Обычная зарядка

Если взять «сурьмянистые» и «гибридные» аккумуляторы, то их зарядка носит обычный штатный характер. ТО есть мы, просто заряжаем аккумулятор током в 10% от его емкости (если АКБ 60 Ам*ч, то нужно 6А) и напряжением в 13,8 — 14,5Вольта. После того как ток заряда упадет, значит аккумулятор зарядился, если у вас он обслуживаемый то можете выкрутить пробки и посмотреть, должны будут идти пузырьки сверху.

Вообще зарядка может быть разной, одно дело когда вы подзаряжаете аккумулятор, вам достаточно несколько часов, а многие ставят на ночь с небольшим током, скажем в 2 Ампера. Другое дело, когда вам нужно полностью зарядить батарею, тут на слабом токе он может стоять «сутками».

Особенности кальциевого аккумулятора

Эта технология имеет очень много плюсов, таких как – большие токи запуска, большая емкость, малообслуживаемые (практически нет испарения электролита), малый саморазряд и т.д. Но минусами этой батареи можно назвать – неустойчивость к глубоким разрядам (буквально три – четыре раза и емкость падает в разы), умение их заряжать, они достаточно дорогие, если сравнить с конкурентами.

Если честно то кальциевый АКБ, сделан для чайников, то есть для людей которые вообще не понимают как и что делать с подкапотным пространством автомобиля и не заглядывают туда неделями, а может быть и месяцами. Он закрыт в непроницаемый корпус, испарений электролита практически нет, а значит, может работать годами.

Но дело в том, что автомобиль в наших условиях используется в различных температурных диапазонах – скажем, зимой крайне низкие температуры, что может привести к недозаряду АКБ (ведь холодный аккумулятор плохо заряжается), особенно на коротких поездках. А летом от высоких температур электролит все же может уйти через клапан высокого давления (стоит во всех необслуживаемых вариантах).

Поэтому простая истина – за АКБ, будь то кальциевый или какой либо другой, нужно следить, причем еще раз подчеркиваю, ЖЕЛАТЕЛЬНО РАЗ В МЕСЯЦ ИЛИ ЧАЩЕ.

Но зачастую на практике получается все совсем наоборот, обращаем внимание только тогда когда появляются проблемы, скажем, напряжение на клеммах падает до 11,8 – 12В., а это как я сказал выше, почти в «ноль» разряженная батарея. То есть наш «кальциевик» нужно подзарядить, чтобы добиться 12,7В, но вот с простым «зарядником» это не получается! НО почему?

Зарядка кальциевого АКБ

Технология изготовления этого АКБ подразумевает и другую зарядку! Все дело в том, что для кальциевой батареи, нужен специальное зарядное устройство, идеально подходит ВЫМПЕЛ – 55, с программируемым циклом (не реклама, но он действительно хорош). Также этот «зарядник» должен выдавать напряжение заряда в 16,1 – 16,5В именно так, И ТОЛЬКО ТАК, можно подзарядить кальциевую батарею до 100%. Если ваше зарядное устройство выдает максимум 14,8В, а дальше отсекает электроника, то АКБ «заполнится» всего на 45 – 50%, если ограничение в 15,5В – то на 70 – 80%, с такими показателями никогда не достигнуть плотности электролита в 1,27 г/см3

Поэтому прежде чем пытаться восстановить «CA» «CA/CA» батарею – нужно найти зарядное устройство, которое способно выдавать напряжение в 16,1 – 16,5 Вольта. Обычными аппаратами вы ничего не добьетесь

Теперь у вас может возникнуть справедливый вопрос, если такой большое напряжение нужно для заряда, то как в автомобиле? Ведь генератор зачастую не выдает такого напряжения?

Это правда, генераторы, даже современных авто выдают не больше 15 Вольт! Я консультировался с автоэлектриками, и вот что они мне сказали – генератор зачастую поддерживает уровень заряда у кальциевой батареи, то есть генератор банально не дает ей разрядиться. НО морозы и прочие «прелести» наших Российских дорог все же разряжают батарею! И поэтому ее нужно обязательно проверять и следить за ней! ПРАВИЛЬНО ПОДЗАРЯЖАТЬ, КОГДА НУЖНО.

Вот сейчас мы и подходим к самому интересному, а именно алгоритму, взял я его из инструкции «ОРИОН ВЫМПЕЛ – 55» (там все подробно описано).

Подаем напряжение в 16,1 Вольта и 10% от емкости вашего аккумулятора, то есть если АКБ на 60 Ам*ч, то значит подаем 6А, если 55 Ам*ч – 5,5А, и т.д. Заряжаем в таком режиме, пока ток не упадет до 0,5 Ампера. Если батарея сильно разряжена, то может занять достаточно продолжительное время, бывает и 2 – 3 часа.

Далее нам нужно сделать, так называемые «качели». На «ВЫМПЕЛ – 55», есть несколько режимов, нам нужно установить Первый режим – напряжение 16,1В, третий режим – напряжение 13,2В, ток ставим в 3 Ампера. И подключаем зарядку. Какой смысл – напряжение растет до 16,1В с током в 3 Ампера, далее когда достигается такое значение напряжение режется до 13,2В и ток вообще отсутствует, то есть 0 Ампер, это своего рода передышка, напряжение будет падать плавно. После этого опять подключается первый режим, то есть опять растет до 16,1В и током в 3А, после того как достигается, опять падает (третий режим) до 13,2В и током в 0А.

Как понять когда аккумулятор полностью зарядился? Интервал достижения 16,1 Вольта, изначально может достигать нескольких минут (бывает и по 20 – 30 минут), но по мере заряда, это напряжение будет достигаться все быстрее и быстрее. Нижний предел, в 13,2В изначально также будет достигать очень быстро, но по мере заряда, пауза, то есть падение напряжения до 13,2В будет растягиваться на минуты. После того как интервал заряда будет несколько секунд, меньше одной минуты, а «падение» до нижней планки несколько минут, ЗНАЧИТ ваш кальциевый аккумулятор – ЗАРЯДИЛСЯ! Вот такой вот легкий алгоритм, как видите ничего сложного.

Сейчас видео версия, специально для тех, кто не понял текстовую версию, смотрим.

НА этом заканчиваю, читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на обновления.