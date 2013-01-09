Как я уже писал в статье про выбор АКБ, батареи сейчас производятся по нескольким популярным технологиям – это сурьмянистый, кальциевый, гибридный. Конечно, есть еще менее популярные — AGM, гелевый, EFB (потому как стоят они намного дороже). Но на современных авто, используются именно Кальциевые и Гибридные варианты. При работе в машине, любой аккумулятор разряжается и его нужно подзаряжать, чтобы не довести его до сульфатации. Про заряд кальциевой батареи мы уже говорили (там действительно есть «тонкости»), но вот как заряжать «гибрид»? Мои подписчики как на канале YOUTUBE, так и на сайте в комментариях просят рассказать об этом. Что же просят — расскажем, читайте дальше + будет видео в конце статьи …

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С одной стороны гибридная батарея не такая технологичная, как скажем «кальциевый собрат». Однако у этой технологии также есть плюсы, которые лично для меня значимые. Поэтому гибридные АКБ будут еще достаточно популярными определенное количество времени.

Положительные и отрицательные моменты гибридных АКБ

Если хотите это золотая середина между устаревшей сурьмянистой батареей и прогрессивной кальциевой, предлагаю кратко вспомнить про каждую.

Сурьмянистая технология подразумевает внутри пластин наличие такого металла как «сурьма», хотя его там очень мало, всего несколько процентов. Однако такая система становится устойчива к глубоким разрядам, но требует большого количества электролита, а также является ТОЛЬКО обслуживаемой технологией. Все дело в том, что такая батарея при полном заряде очень интенсивно кипит и если закрыть банки, то есть большая вероятность что она разрушиться (банально взорвется). Поэтому каждую неделю, нужно смотреть уровень электролита, чтобы пластины в банках не оголились. Скажем так, эти АКБ требуют определенных навыков в обслуживании и если вы новичок (который снять аккумулятор не может), то она не для вас.

Кальциевая батарея. Это совершенно новый технологичный тип, он обладает высокими пусковыми токами и не требует большого количества электролита. Практически не кипит при заряде, из-за чего такие АКБ можно сделать необслуживаемыми (зачастую пробки в банках герметичны и не откручиваются). В пластинах таких АКБ есть небольшой процент кальция, а также серебра, из-за чего внутренне сопротивление уменьшено, это ведет к быстрой зарядке и большим пусковым токам. ОДНАКО минусы этой технологии существенны – высокая цена, не устойчивость к глубоким разрядам (после трех теряет емкость на 60 – 70%), зарядка до 100% ведется специальным зарядным устройством и напряжением в 16,1В.

Гибридный аккумулятор. Как я писал выше это «золотая середина», у него одни пластины сделаны по «малосурьмянистой» технологии, другие по «кальциевой» (иногда также добавляют процент серебра). Этот вариант – МАЛООБСЛУЖИВАЕМЫЙ, но все же обслуживаемый. В нем не так много электролита, он не так сильно кипит, но «пробки» у него все же есть (нужно хотя бы раз в два — три месяца смотреть уровень электролита). Он устойчив к глубокому разряду, не такой дорогой (примерно в два раза дешевле «кальциевого»), обладает достаточно высокими токами пуска. И лично я его выбрал для своей иномарки (все же цена и устойчивость к глубоким разрядам меня «взяла»), а уровень внутри банок я проверить смогу.

Зачем вообще заряжать аккумулятор?

А действительно зачем? Автомобиль запускается, аккумулятор отдает немного энергии, но после генератор ее восполняет — вроде бы замкнутый цикл. А вот не совсем.

Особенно в зимний период времени, АКБ может недополучать заряда! Ведь зачастую в наших регионах стоят сильные морозы, а батарея эффективно начинает заряжаться только после прогрева (при плюсовой температуре). Лично я замерял, что только после 30 минут работы двигателя, при морозе в – 14 градусов, батарея под капотом прогревается только до +4, +5 градусов Цельсия.

А как зачастую бывает, 5 минут греем, 10 — 15 минут до работы! Все АКБ не получил заряда. И вот такие «качели» (холодный пуск — недозаряд) медленно, но верно его добивают. Поэтому особенно зимой – заряжать аккумулятор НУЖНО! НУ или в крайнем случае в выходные устраивайте поездки по 30 – 40 минут, скажем в гости в отдаленный район.

Как зарядить гибридный АКБ

Подходим к самому интересному. Собственно тут ничего сложного, гибридный вариант заряжается как обычные аккумуляторы, здесь не нужно каких-либо циклов как у «Кальциевого АКБ»

Конечно, сейчас есть множество зарядников с автоматическими программами, однако я доверяю ручным настройкам.

Если торопитесь и вам нужно немного подпитать АКБ, то – максимальный ток должен быть всего 10% от емкости! То есть если у вас 60Ач, то ток нужно давать в 6А!

Если просто сняли (скажем на обслуживание), то лучше подавать ток в 2 Ампера, так батарея просто дольше у вас проживет. Напряжение должно составлять от 13,8 до 14,2В, то есть штатное генераторное напряжение. Также хочется заметить, что банки должны быть полностью закрыты электролитом, при необходимости нужно долить дистиллированной воды.

При зарядке гибридного аккумулятора, стоит откручивать пробки в банках, они будут на 80% такого типа. Если у вас есть электронное (программируемое) зарядное устройство типа «ВЫМПЕЛ 55», вы сможете увидеть, как идет заряд. То есть сила тока постепенно будет падать, а напряжение немного вырастит. Скажет изначально напряжение у вас было 13,8В, а ток в 2Ампера. После того как напряжение вырастит до 14,2В, а амперы упадут до 0,3 – 0,5А, значит батарея почти полностью заряжена. Стоит посмотреть в банки, пойдут не сильные пузырьки.

Нельзя давать большие токи, чтобы гибридная батарея кипела! Это чревато для пластин (может осыпаться активная масса), они разогреваются, вода из электролита испаряется, а концентрация кислоты растет!

Если у вас автоматическое устройство оно покажет, сколько емкости набрала батарея. Если у вас обычный простой примитивный «зарядник», то он просто просигнализирует лампочками.

Лето и гибридная батарея

Что хочется сказать в конце – РЕБЯТА, Я ВАС ВСЕХ ПРИЗЫВАЮ СМОТРЕТЬ ЗА ВАШИМИ АКБ (смотреть уровень электролита), особенно если у вас гибрид и наступило лето.

Почему?

Есть одна причина, сейчас генераторы современных авто, выдают намного большее напряжение, чем скажем предыдущие (старые модели), особенно на современных нагруженных электроникой авто. Показатель может быть в 14,2 – 14,5В, хотя раньше всего 13,8 – 14,0В. К чему это приводит и почему я указал про лето? ДА потому что — летом аккумулятор не испытывает «холодных пусков», он мало тратит энергии для пуска и быстрее подзаряжается. А если дать ему напряжение в 14,2В он начинает кипеть и вода из электролита испаряется, концентрация кислоты растет, пластины нагреваются и оголяются, это способствует к осыпанию активной массы.

Поэтому ПРОВЕРСКА УРОВНЯ в гибридных АКБ, для вас должна стать НОРМОЙ! Летом хотя бы раз в месяц.

Сейчас небольшое видео смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю было полезно, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.