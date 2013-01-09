Любой автомобильный аккумулятор нужно подзаряжать — это своего рода аксиома! После пуска двигателя потери энергии восполняет генератор автомобиля, но не всегда! Например, в «холодный пуск», когда температура за бортом с крайне низкими показателями -20, — 30 градусов. АКБ охлажден и он не может нормально брать энергию, его нужно разогреть, и если вы передвигаетесь на короткие дистанции, получается «недозаряд» вашей батареи. Вследствие чего, может развиваться сульфатация пластин и уменьшение емкости. В общем один раз в месяц (а может быть и чаще) нужно подзаряжать аккумулятор и ясное дело, что для этого нужно зарядное устройство! Но вот как его выбрать? Ведь батареи бывают различных технологий? В этой статье будет подробное руководство, а также видео в конце. Однозначно полезно, так что читаем – смотрим …

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Конечно, сейчас аккумуляторы шагнули очень сильно вперед, если не брать AGM, GEL и EFB технологии, то даже обычные батареи подразделяются на три основных подвида – это сурьмянистые, кальциевые и гибридные (подробно описывал эти технологии в статье — про выбор АКБ). Если «сурьмянистые», это зверь на наших прилавках достаточно редкий, потому как он безнадежно устарел, то вот кальциевые и гибридные очень широко приставлены на наших полках. И вот для каждого АКБ нужно правильное зарядное устройство, ведь скажем «кальциевый» многие производители рекомендуют заряжать токами в 16 – 16,5В, подробнее говорили вот здесь. А это уже как понимаете совершенно другие «зарядники»!

Классический заряд

Про это у меня уже есть статья, ее вы можете почитать здесь. Но если коротко, то:

Батарею ЖЕЛАТЕЛЬНО заряжать 10% от ее емкости. Например, 60Ач, нужно заряжать 6 Амперами.

Нужно учитывать напряжение вашего АКБ, бывают как на 12 так и на 24 Вольта

Напряжение должно выставляться — чтобы шел заряд! ПОЯСНЮ. НА 12 Вольтовую версию нужно подавать 13,2 – 14В (именно столько дает генератор), если заряд будет идти с 12,7 – 12,8В то заряжаться аккумулятор не будет, либо будет но очень медленно

Щадящий режим заряда. Лично я всем всегда РЕКОМЕНДУЮ заряжать в так называемом «щадящем режиме», это примерно 3 – 4 % от емкости. То есть если 60Ач, ставим примерно 2 – 3А и заряжаем пока не упадет зарядный ток до 0,5А

Эта инструкция подходит для большинства типов АКБ, но не для всех. Поэтому если вы выберете зарядное устройство которое с максимальным напряжением в 14,5В, то современные варианты оно не сможет запитать.

Импульсное или трансформаторное

Сейчас существует всего два типа «зарядников»:

Трансформаторное

Импульсное

Трансформаторные это устаревшие модели, которые основаны (как понятно из названия) на «трасформаторах». Они громоздкие, тяжелые и сейчас практически не выпускаются. Плюсами этих моделей можно назвать надежность и отказоустойчивость.

Импульсные модели – намного легче и компактнее, и что самое важное они дешевле, сейчас просто наводнили рынок. С развитием технологий они также стали достаточно стабильными и отказоустойчивыми.

Лично я вам рекомендую брать именно импульсные варианты, зачастую весят в 3 – 4 раза меньше чем оппонент, стоят до двух раз дешевле.

Смотрим на свой аккумулятор

Соответственно исходим из своих задач, то есть если вы используете старые батареи, может быть еще и сурьмянистые, то для них подойдет практически каждое зарядное устройство. А вот если у вас «кальциевый» или тем более GEL – AGM батареи «зарядное» должно быть абсолютно другим, более совершенным.

Например «сурьмянистый» вариант — если на него подать напряжение больше 14,2В он закипит, причем очень интенсивно.

Также кальциевые АКБ, заряжаются током выше 16В, не каждое устройство может его выдать.

Большим плюсом будет система десульфатации, при ее помощи вы сможете восстановить батарею (если это еще возможно).

Я хочу отметить, что чем совершеннее зарядное устройство, тем больше вариантов оно сможет зарядить или даже восстановить.

Зарядное и пуско-зарядное устройства

При выборе стоит отметить, что на рынке уже довольно давно существует два типа агрегатов:

Обычные зарядные системы – они банально заряжают аккумуляторы.

Пуско-зарядные системы – они не только восполняют заряд, но могут и запустить автомобиль с полностью «дохлым» АКБ.

Многие могут подумать что обычный «зарядник», также может запустить автомобиль – НО ЭТО НЕ ТАК! Они не обладают высокими токами пуска, и банально могут сгореть. Ведь когда запускается автомобиль, он кратковременно потребляет сотни ампер, например среднее значение для легкового авто, это около — 300 Ампер, а в зимний период возможно еще больше. Именно такой ток и может отдать пуско-зарядное устройство.

Автомат, не автомат

Лично для меня качественное зарядное устройство, это то в котором я могу «руками» контролировать «от и до». Например, напряжение, силу тока, время заряда и т.д. Однако сейчас на рынке очень много, так называемых «автоматов» (автоматических зарядных устройств). Обычно китайского производства, с сомнительным качеством. Собственно никаких обозначений на них нет, не вольтажа, не ампеража – просто подсоединил и он «автоматом» должен зарядить ваш АКБ! Должен, но не обязан! Также от куда ему знать какой тип аккумулятора к нему подсоединили? ДА банально вы даже не сможете проконтролировать какое сейчас напряжение на клеммах!

Конечно такие варианты большая помощь для новичков, которые вообще ничего не понимают в таких системах! Получается, как у сотового телефона, подключил клеммы и забыл, в этом есть немного рациональности. Однако если берете такие системы, то берите серьезных фирм, хотя бы таких как BOSCH.

Как я уже писал сверху лично я за контролируемый вариант. Люблю сам выставлять токи и напряжение, задавать алгоритмы (кстати, все серьезные «зарядники» сейчас программируются). Например, для кальциевых АКБ, нужны так называемые «качели» — если утрировать, когда ток несколько минут один, с одним напряжением, а вот следующие несколько минут другой, с другим напряжением. Дешевые «автоматы» по умолчанию на это не способны.

Поэтому если задумали брать «зарядку», то лично я вам советую брать с возможностью ручной настройки, причем сейчас у них есть прекрасные инструкции, в которых даже «чайник» разберется.

Режим десульфатации

Это реально полезный режим. От жаркой погоды, либо от глубоких разрядов на пластинах может образовываться сульфаты серной кислоты, при этом плотность электролита будет падать. Эти сульфаты запечатывают пластины и емкость аккумулятора значительно падает. Иногда потеря емкости может быть в 70 – 80%! При таких показателях нельзя запустить двигатель автомобиля.

Удалить эти сульфаты достаточно сложно, почитайте вот эту статью. Однако есть такие устройства, которые делают это в штатном режиме, циклами заряда – разряда. Просто ставите свою батарею, и она стоит несколько часов, а скорее всего и дней. Сульфаты разбиваются, поверхность пластин становится чистой, емкость восстанавливается. Нужно отметить очень полезный режим.

Проверка работоспособности АКБ

Многие батареи так сказать необслуживаемые, их нельзя вскрыть (без хирургического вмешательства) и реально нельзя понять, когда из строя вышла одна из банок. Бывает ее банально перемкнуло. Если в обслуживаемой батареи вы выкручиваете одну пробку и видно темный электролит, то в необслуживаемой – так сделать нельзя. Хотя напряжение упадет до 10 – 10,5В. Так вот современные зарядные устройства могут определять замкнутую банку и констатировать «приговор», так же полезная функция.

Замер и контроль емкости батареи

Опять же не все зарядные устройства, а только самые продвинутые, могут показывать емкость батареи. Причем как остаточную, так и ту которую они берут. Очень полезная функция. То есть вы наглядно сможете увидеть, сколько забрала ваша батарея, сколько Ампер за какое время.

В качестве итога

Итак, давайте пробежимся по основным этапам при выборе зарядника для автомобиля:

12 или 24 Вольта. Зачастую если у вас легковая машина, хватит и 12 Вольтовой системы.

Автомат – не автомат. Лично я советую вручную настраиваемый агрегат, желательно с программами

Зарядное или пуско-зарядное устройство. Если у вас есть свой гараж, то пуско-зарядное устройство не будет лишним. Оно запустит двигатель вашего авто, даже если аккумулятора вообще нет. Однако и стоит такой агрегат почти в два раза дороже

Возможность заряда AGM, GEL и кальциевых батарей. НА многих современных «зарядниках» будет указываться такая информация. ЭТО ПОЛЕЗНАЯ ФУНКЦИЯ. Потому как АКБ сейчас развиваются. Зачастую это значит подача напряжения от 15 до 16,5Вольт

Наличие режима десульфатации

Проверка работоспособности

Проверка емкости

Программируемый заряд. Полезно будет если можно запрограммировать цикл заряда, то есть сейчас подается один ток и напряжение, через несколько минут другой и т.д.

Собственно это все функции, я специально не указывал на производителей потому их реально много, даже на нашем Российском рынке есть очень неплохие устройства, типа «ОРИОН ВЫМПЕЛ» (они очень гибко программируются). Также многие меня спрашивают можно ли заряжать IMAX B6 автомобильные батареи? Конечно можно, этот прибор вообще универсален. Главное подобрать правильный блок питания и выставить правильную программу.

Сейчас небольшое видео, смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю было полезно, читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на обновления.