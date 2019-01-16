Аккумуляторная батарея, по тем или иным причинам, может находиться в «предсмертном состоянии». Оно может быть вызвано – глубоким разрядом (вследствие этого заморозкой – зимой), сульфатацией, замыканием банки. Наверное, это самые основные причины, по которым батарея может выйти из строя. Однако если принять меры, зачастую его можно восстановить, причем в домашних условиях. Как обычно я выкладываю объемный, но очень полезный материал, когда восстановление возможно, а когда нет. Как обычно будет и видео версия в конце. Так что читаем-смотрим …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

В самом начале, хочется отметить, что не всегда можно восстановить аккумулятор автомобиля. Есть такие неисправности, которые не совместимы с нормальной работой. В этой статье я постараюсь разложить все по полочкам, для полного понимания проблемы. Иногда не теряйте время, сдавайте свой дохлый АКБ, и покупайте новый. А иногда все же можно постараться его оживить.

Нет уровня

Бывает что батарея не может запустить двигатель даже летом (когда энергии нужно намного меньше), ведь нет холодных пусков. Многие сразу несут ее в магазин или в пункт приема металлов сдавать.

НЕ СПЕШИТЕ! Все дело в том – особенно летом – падает уровень электролита в банках (вода испаряется от высоких температур под капотом). Пластины оголяются (что опять же не есть хорошо), емкость категорически падает и провернуть мотор, не получается.

ОЧЕНЬ ПРОСТОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ:

Заливаем дистиллированную воду до уровня (нужно чтобы пластины закрывались примерно на 1 – 1,5 см)

Заряжаем аккумулятор

В 90% случаев он оживет, будет работать нормально

НО, не всегда такое возможно. Например, необслуживаемая батарея, теряет воду очень долго, а если потеряет, тогда просто так ее добавить не получится.

Замкнула одна банка

Симптомы могут быть такие:

Напряжение на клеммах после зарядки 10 – 10,6В

Черный (или мутный) электролит в одной из банок

Не крутит мотор вообще никак

Нагрузочная вилка просаживает его быстро, восстановление напряжения не происходит

Эти 4 пункта означают, что замкнула одна из банок аккумулятора. Скорее всего, это было вызвано осыпанием активной массы (собственно из-за этого электролит стал мутным).

Восстановить такую батарею теоретически возможно – НО ЭТОТ ПРОЦЕСС ОЧЕНЬ СЛОЖНЫЙ, да и не всегда он может получиться.

Нужно разрезать корпус (также разрезать перемычку банок) — вытащить пластины из этого «отсека» — убрать элемент который перемыкает их — если активная масса еще не превратилась в кашу – можно поставить их обратно (спаять перемычку, запаять корпус). И попробовать зарядить этот АКБ. Как видите процесс ОЧЕНЬ трудоемкий, да и в домашних условиях, навряд-ли вы это сделаете (все же работа с кислотой и разрезанием корпуса).

Так что если одна банка «посыпалась – замкнула», просто сдаем этот экземпляр, добавляем денег и покупаем новый.

Так будет проще и быстрее.

Сульфатация

У меня про этот процесс уже есть подробная статья (можете почитать здесь). Это неизбежный процесс в свинцово-кислотном аккумуляторе, который рано или поздно снизит емкость до минимума и вы не запустите свой автомобиль.

Почему это нормально? ДА просто потому что, этот процесс периодически происходит в аккумуляторной батареи. Когда идет разряд АКБ, из электролита поглощается серная кислота (она вступает в реакцию со свинцом) образуются сульфаты свинца (PbSO4), в виде белого налета, которые как раз и запаковывают пластины (причем плотность в электролите падает). Если вы прикладываете энергию (заряд), этот налет разрушается, плотность начинает расти. При заряде банки могут кипеть, если интересно смотрим видео

НО! Если оставить разряженную батарею надолго, тогда кристаллы сульфатов становятся больше, разрушить их очень сложно. Этот процесс и называется сульфатацией, бывает, что восстановить такой аккумулятор практически невозможно.

Поэтому запомните несколько правил:

Держите уровень электролита в нормальном состоянии. Пластины не должны оголяться (особенно летом), при необходимости добавляйте дистиллированной воды (если у вас обслуживаемый АКБ )

) Периодически подзаряжайте батарею, профилактические заряды от устройства (до 100%) хотя бы раз в сезон

НЕ разряжайте АКБ до нуля ( глубокие разряды ). Как показывает практика, сульфатация может образовываться уже после первого глубокого разряда (особенно на кальциевых батареях)

). Как показывает практика, сульфатация может образовываться уже после первого глубокого разряда (особенно на кальциевых батареях) Если все-таки глубоко разрядили. Желательно в ближайшие часы поставить на зарядку, не оставляйте разряженным в ноль на долгое время.

В принципе, такую батарею можно и нужно пробовать восстановить, конечно, нужен определенный алгоритм, он большой (может затянуться на неделю — две) его называют десульфатацией, подробно описывал здесь. Но можно купить и специальный зарядник с функцией дусульфатации (он сам все сделает за вас). Таким образов в домашних условиях можно оживить на первый взгляд, даже самый безнадежный экземпляр

Глубокий разряд

Про него я уже разжевал сверху. Страшен он только тем, что если разрядить в ноль, и долго не заряжать, то сульфаты так сильно запакуют поверхности свинцовых пластин, что разрушить их будет практически НЕ ВОЗМОЖНО, при следующей зарядке.

Таким образом, если у вас такой аккумулятор простоял больше пары недель или даже месяцев. Самый простой способ для восстановления – купить специальное устройство с алгоритмом десульфатации. Ну и неделю свободного времени, пока будете ждать оживления.

НО опять же, батарея, которая была разряжена в течение пары – тройки месяцев. Есть большой шанс не восстановить емкость, даже на 80%.

Еще раз не разряжайте в ноль. Если ставите машину на длительный простой, отсоедините клемму или даже заберите его домой, так будет лучше.

Замерз аккумулятор

Это следствие глубокого разряда. Все дело в том, что батарея, которая имеет плотность 1,0 – 1,1 см3, замерзает уже при -1, -6 градусах Цельсия. Зимой особенно важно следить за зарядом.

Я на днях, восстанавливал замерзший АКБ. И здесь выкладываю небольшую инструкцию:

Смотрим на корпус, не должно быть прорыва! Если трещины есть, то скорее всего его будет сложно восстановить (из корпуса всегда будет сочиться электролит). Для энтузиастов – клейте, паяйте, но помните, электролит может разъесть краску и даже кузов – стоит ли оно того?

Если прорыва нет. Тогда нужно подождать, чтобы разморозился при комнатной температуре. Я вам не советую его ставить во всякие теплые «ванны», «тазики» и прочее (от перепада может лопнуть корпус, пострадают пластины). Пусть стоит несколько часов или даже ночь и размораживается сам

Дальше смотрим в банки. Самое главное чтобы они все были светлые, есть шанс, что они не осыпались.

Подключаем зарядное устройство и начинаем заряжать. Советую малыми токами, примерно 5% от емкости

Примерно через 3 – 4 часа, нужно посмотреть еще раз в банки и на напряжение. Бывает что одна банка темная, и всего 10В на клеммах, это значит, что восстанавливать уже бесполезно (посыпалась или замкнуло банку – читайте второй пункт в начале статьи).

Если показывает 12,7 – 14,4В, во всех шести отсеках прозрачный электролит заряжаем дальше.

Через определенное время банки начнут кипеть (процесс электролиза). Значит, зарядка подходит к концу. Если пузырятся все сразу – это хорошо, замеряем плотность, она должна быть в районе 1,27 – 1,29 г/см3.

НО в моем случае, три банки – 1,29, две — 1,26, а одна — 1,22 г/см3. Аккумулятор у меня стоял долго, примерно 4 суток на 1А, но плотность в банках никак не росла! Видно в трех банках произошла сульфатация АКБ. Можно было бы еще восстанавливать неделю без перерыва, но нет никакого варианта, что банки восстановят плотность. Тут нужен специальный зарядник или алгоритм. ДА и если честно, для лета можно было оставить и такие результаты, в принципе, для замерзшего экземпляра вполне не плохо. Но у нас зима, и слабым местом является банка 1,22 г/см3, она может замерзнуть.

ДА и владелец уже ждал свой АКБ, восстановление затянулось. В итоге было принято решение поднять плотность концентратом (1,34 г/см3), нужно было методом смешения догнать хотя бы до 1,26 г/см3. НО ТАК ДЕЛАТЬ НЕ ПРАВИЛЬНО! В идеале, нужно зарядкой разбивать сульфаты. При добавлении концентрата, сульфатация только усилится. Но у нас выбора не было, либо вообще выкидывать АКБ, либо оставлять 1,22 (но есть большой шанс, что эта банка замерзнет. Второй раз, навряд ли батарея переживет заморозку). Поэтому концентрат, был выходом.

В итоге, в трех банках плотность – 1,26 (одна при помощи концентрата), в трех 1,29. Считаю, что восстановление прошло успешно (примерно на 80 – 85%). Из опыта знаю, что такие АКБ работают еще долго, пару – тройку лет.

ДА и оказалось что на автомобиле большие утечки тока, их желательно устранить.

Сейчас видео версия, смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю, моя статья и видео были вам полезны. Искренне ваш, АВТОБЛОГГЕР.