Для профессиональных водителей эта статья + видео могут показаться элементарными, но вот для новичков вызывает очень много вопросов. А именно — как правильно снять аккумулятор с машины, какие могут возникать проблемы при этом процессе? Как правильно это делать, чтобы не спалить электрику автомобиля или вообще, что хуже, не довести до пожара. Пишут в основном новички, особенно девушки. НА такие вопросы (как я считаю) нужно отвечать, ведь все мы с вами, когда-то были такими. Поэтому сегодня подробная инструкция + видео версия …

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Прежде всего, стоит помнить – аккумуляторная батарея, хотя и обладает невысоким напряжением (всего 12,7В), зато сила тока в ней на достаточно высоком уровне, даже самая простая батарея может выдавать от 50А в час, однако есть и более мощные варианты, так на грузовых дизельных автомобилях в частности КАМАЗ, МАЗ и прочие зачастую могут использоваться аккумуляторы в 190Ач (обычно их две штуки). А пусковые токи, могут доходить до 500 – 1000Ампер!

Зачем вообще снимать аккумулятор?

Причин здесь масса, поэтому я хочу разбить по пунктам:

Наверное, самое распространенное это заряд аккумулятора . Когда АКБ «сдох» (двигатель «не крутит») это еще не говорит о его замене. Для начала нам нужно его подзарядить, а для этого несем либо домой, либо в гараж, либо специальным обученным людям. Вот для этого его нужно снять с машины.

. Когда АКБ «сдох» (двигатель «не крутит») это еще не говорит о его замене. Для начала нам нужно его подзарядить, а для этого несем либо домой, либо в гараж, либо специальным обученным людям. Вот для этого его нужно снять с машины. Хранение. Многие из нас, особенно новички, не ездят в зимний период времени, автомобили так и стоят на стоянках, месяцами. Одни не снимают батареи вообще, другие скидывают только клемму, третьи снимают АКБ и несут его домой. Дома его легче хранить, отслеживать его заряд и своевременно подзаряжать.

Обслуживание. Если у вас обслуживаемая батарея, на ней нужно проверять уровень электролита, добавлять дистиллированную воду в банки, замерять плотность, при необходимости заряжать. Конечно, можно все это сделать прямо в подкапотном пространстве, однако лучше снять батарею и обслуживать в специальном месте, чтобы не допустить проливания электролита.

Замена. Когда батарея выходит из строя, например — посыпалась одна банка, то восстановить его очень сложно (практически не возможно), нужно покупать новый. А для того чтобы сменить для начала снимаем батарею.

Конечно, есть еще ряд причин – скажем, замена каких-либо агрегатов двигателя (банально подушки) или снятие кузовных частей, но они проявляются реже. Поэтому первых 4 пункта, самые распространенные.

Пару слов про электрику автомобиля и ЭБУ

Прежде чем снимать аккумулятор с машины, вам нужно ознакомиться с инструкцией или «руководству по эксплуатации». В ней зачастую указывают, как именно нужно демонтировать АКБ. Дело тут вот в чем, на дорогих машинах, элитного класса, такие как скажем Infinity или Lexus, снятие батареи, просто так — не рекомендуется. У них есть несколько ЭБУ, которые управляют определенными функциями автомобиля, зачастую это аудиосистема или какие-либо вспомогательные. Если отключить аккумулятор, то настройки в вспомогательном ЭБУ могут пропадать, поэтому рекомендуется отсоединять именно на станции официального дилера. Когда после обслуживания вашей батареи, могут восстановить настройки. Однако у этих машин есть строгие рекомендации в «инструкции по эксплуатации».

В других авто, есть специальные тумблеры, которые отключают систему питания, перед тем как снять аккумулятор – ИХ ТАКЖЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!

Если же взять 80% оставшихся автомобилей, то снятие аккумулятора дело реально простое (я бы даже сказал — элементарное). У большого количества машин, есть всего один ЭБУ и в него в качестве прошивки, заложены основные настройки, которые не сбиваются при отключении питания. Однако у вас собьются только часы, настройки радиостанций, а также эквалайзер, но все это настраивается за пару минут. Поэтому на 80% машин не требуются какие-либо специальные навыки, снимайте свой аккумулятор сколько угодно.

Также ходят «байки» что есть снять АКБ с машины, то это плохо влияет на электрику, в частности на «проводку». Как и каким образом не указывается! Давайте подумаем логически – если вы отключаете батарейки в фонарике, он что сразу ломается – КОНЕЧНО ЖЕ НЕТ! Поставите новые и он опять будет светить как прежде, также и с аккумулятором. Ох, не знаю, откуда берутся эти слухи, но опять же – В 80% случаев ничего страшного не произойдет.

Меры предосторожности при снятии батареи

Если вы снимаете АКБ своими руками, вам стоит соблюдать некоторые правила:

От времени клеммы могут «окислиться», чтобы их открутить некоторые бьют по ним ключом или другим инструментом. ДЕЛАТЬ ЭТОГО КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО! Вы просто можете сломать их, либо от них отвалятся пластины ВНУТРИ, что приведет к выходу аккумулятора из строя.

После снятия — нельзя бросать, пинать, кидать, ударять батарею. Любое повреждение может привести к протечкам электролита, либо к повреждению активной массы (пластин)

Нельзя ставить на бок или вверх дном. Возможны либо протечки электрохимической жидкости, а также замыкания

Не рекомендуется сливать электролит из банок. Он состоит из серной кислоты (35%) и дистиллированной воды (35%), при попадании на кожу или одежду может вызывать ожоги. Так что делать это нужно в специальных защищенных местах

Доливать кислоту или электролит. Нельзя! Если конечно вы не производите какие-либо восстановительные работы. Это избыточно повысит плотность, что может привести к сульфатации пластин . Добавляется только дистиллированная вода.

. Добавляется только дистиллированная вода. Не рекомендуется хранить полностью разряженный аккумулятор на морозе. Он банально может замерзнуть, что приведет в 50% случаев к осыпанию активной массы.

Помним это и соблюдаем! Особенно заостряю внимание на то что нельзя переворачивать батареи, после того как сняли, ставим его аккуратно на землю а не бросаем.

Демонтаж своими руками — последовательность действий

Прежде чем производить демонтаж, вам нужно открыть капот и посмотреть — как закреплен ваш аккумулятор. Обычно он крепится специальной скобой или стяжкой (иногда даже пластиной), чтобы не прыгал по подкапотному пространству. Чтобы снять эту стяжку, смотрим — как она крепится – обычно гайка на «10», но может быть и на «12» — «13».

Есть аккумуляторы, которые крепятся не в подкапотном пространстве, а под сидением автомобиля, опять же на элитных авто, там чтобы их снять, обычно демонтируют переднее сидение, водителя.

Далее, смотрим — как подсоединены клеммы на аккумуляторе. В 95% случаев это будут гайки на «8» — «10».

Таким образом, перед демонтажем запасаемся ключами в «8» — «10», а также «12» — «13». Также стоит взять перчатки, хотя бы «тряпочные» чтобы не испачкать руки.

Переходим к снятию аккумулятора:

Открываем капот

Снимаем шумоизоляцию батареи или тканевую защиту. Бывает на некоторых авто.

Снимаем отрицательную клемму! Она обозначена «минусом» на корпусе батареи. Почему нужно снимать именно ее первую? В принципе для батареи все равно — что первым снимать, однако «минусовая» прикручивается к кузову автомобиля. Если вы первым делом будете снимать «плюсовую» клемму и нечаянно ключом (который находится на гайке «плюса») дотронетесь до металлического элемента кузова – ПРОИЗОЙДЕТ СИЛЬНОЕ ЗАМЫКАНИЕ! Поэтому первым делом обесточиваем кузов (снимаем «минус»), а уже после снимаем «плюс».

Демонтируем крепления, которыми зажат аккумулятор. Как я и писал, это может быть планка через всю батарею, а может быть просто пластина внизу.

Вытаскиваем из места посадочного места.

Собственно это все, как видите ничего страшного, элементарные действия.

Про запущенный двигатель и АКБ

Снимать аккумулятор с машины — НУЖНО НА ЗАГЛУШЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ! Нельзя производитель процесс демонтажа, когда двигатель работает, особенно на современных машинах. Причин здесь несколько:

При работающем двигателе идет зарядка от генератора. И если снять АКБ, плюсовая клемма может попасть на кузов автомобиля, произойдет замыкание – возможно спалить генератор, проводку, да и просто ваш авто.

Отсоединение батареи при работающем моторе, может спровоцировать скачек напряжения в бортовой сети. Можно подпалить ЭБУ, реле-регулятора генератора, сигнализацию и прочие системы (в частности мультимедиа)

Думаю этих двух пунктов уже достаточно. ПОСЛЕДНЕЕ что стоит запомнить – снимать АКБ нужно при выключенном зажигании! ИДЕАЛЬНО вообще вытащить ключ из замка зажигания. При работающем «зажигании» также могут происходить скачки напряжения, также возможно что-то «подпалить».

А на этом текстовая версия заканчивается, главное запомнить – глушим – вытаскиваем ключ из замка – идем демонтировать батарею – ВСЕ!

Сейчас подробная видео версия, для новичков будет полезна.

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