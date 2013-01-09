Любой свинцовый аккумулятор работает на кислотном электролите. Без него был бы не возможен сам эффект накопления энергии. Сейчас технологии идут вперед и батареи уже с завода заправляются электрохимической жидкостью и заряжаются, то есть вам не нужно ничего делать, такие АКБ называют необслуживаемыми, у них в пластинах есть частички «кальция» и «серебра». Но так было не всегда, на заре еще в СССР большая популярность была у сурьмянистых АКБ, а вот они зачастую шли сухозаряженные («залить» и «зарядить» нужно было вам самим). Советую вам почитать мою статью про выбор аккумулятора и их типы. Конечно, готовый электролит сейчас достаточно легко купить, но существует еще много вопросов – как его сделать своими руками? Именно для автомобильного применения. Давайте разбираться …

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Для начала давайте подумаем, что такое вообще этот электролит (применительно к автомобилю)? Это токопроводящая жидкость, которая под воздействием своего состава на свинцовые пластины может способствовать накоплению или отдаче электрического тока.

Собственно практически любая жидкость на нашей планете может быть электролитом в той или иной степени. Даже обычная вода! Кстати в человеческой крови, также есть принцип электролита, наши с вами нервные клетки передают импульсы именно через нее.

Состав электролита

Собственно тут нет ничего сложного. Нам нужно смешать серную кислоту и дистиллированную воду в нужной пропорции. Обычная «водопроводная» вода не подойдет, потому как в ней есть много примесей солей, частичек хлора и прочего, все это негативно влияет на пластины аккумулятора! Автомобильный электролит имеет нужную концентрацию, ее отображает плотность готового состава, обычно колеблется от 1,23 до 1,29 г/см3. Разные значения регулируют температурные зоны нашей страны. Так плотность в 1,23 г/см3 применяется в теплых регионах, а 1,29 (и даже больше) в холодных. Стоит помнить если значения плотность недостаточно, то батарея просто может замерзнуть при кране низких морозах.

Как сделать своими руками

Хочу сразу всех предостеречь – работы по производству электролита своими руками ОПАСНЫ! Потому как нам нужно будет работать с серной кислотой в высоких концентрациях. НА вас должны быть защитные средства, для рук, тела, дыхательных путей.

Что нам понадобиться:

Серная кислота плотностью не менее 1,83 г/см3

Дистиллированная вода

Фарфоровая емкость

Процесс изготовления очень прост, нам нужно смешать наши ингредиенты в нужной пропорции. Сразу хочу отметить, в процессе производства выделяется очень много тепла, поэтому не рекомендуется использовать стеклянные емкости, они банально могут лопнуть. Идеально использовать фарфор, далее, когда температура состава упадет, можно перелить в стеклянную или пластиковую тару.

Идеально добавлять кислоту в воду! Если делать наоборот, то будет происходить сильное бурление с выделением тепла (закипание).

Таким образом, смешиваем ингредиенты и замеряем плотность полученного состава ареометром, после того как добились нужного показателя — электролит готов.

Однако ареометр есть не у всех! Поэтому выложу небольшую подсказку, сколько и чего добавлять. Для плотности электролита:

1,23г/см3 – нужно в литр дистиллированной воды, добавить 280грамм серной кислоты 1,25г/см3 – на 1л. воды 310грамм кислоты 1,27г/см3 – на 1л. – 345грамм 1,29г/см3 – на 1л. – 385гр.

Таким образом, можно своими руками приготовить готовый электролит, больше ничего не нужно!

Использование высокой концентрации

Можете подумать – почему самая высокая концентрация в 1,29г/см3, можно ли больше? Вообще сейчас можно найти концентрат электролита плотностью в 1,4г/см3, но его также нужно разбавить водой и только затем наливать в сухозаряженный аккумулятор.

Высокие концентрации очень негативно влияют на пластины аккумулятора в целом, то есть они их разъедают, пусть медленно, но верно! Поэтому если налить высокие концентрации ваш АКБ прослужит недолго.

Для средней полосы России нормальный показатель равняется в 1,27 г/см3.

Электролит в заряженный аккумулятор

При разрядах плотность электролита может падать. Это происходит потому что — кислота, соединяясь со свинцом, оседает в виде сульфатов на пластинах. Стоит подзарядить АКБ и сульфаты начинают распадаться, концентрация восстанавливается.

Однако при глубоких разрядах, сульфаты образуют крупные кристаллы, которые банально запаковывают пластины, да и плотность критически падает.

Некоторые владельцы чтобы поднять плотность добавляют внутрь электролит с нужной концентрацией или что еще хуже «концентрат»! Делать этого НЕЛЬЗЯ! Потому как кристаллы сульфатов не распались (то есть пластины запакованы), а вы еще хуже усугубляете положение, добавляя концентрированный электролит.

Если у вас такое произошло, вам нужно воспользоваться методами либо десульфатации, либо переполюсовки вашей батареи.

Сейчас небольшой, но полезный ролик смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю моя статья была вам полезна, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.