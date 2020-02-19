Как проверить аккумулятор автомобиля? 4 метода + видео

Интересный вопрос – как проверить аккумулятор автомобиля? Например, прошло, скажем 4 или 5 лет, батарея вроде крутит (и даже в мороз), но в каком она состоянии? Как при помощи простых и продвинутых устройств проверить АКБ и принять решение нужно ее менять или нет? Сегодня я вам расскажу про четыре способа, которыми почти на 90 – 100% можно оценить вашу батарею. Как обычно будет текстовая версия, а также видео в конце. НУ что не будем затягивать, давайте начнем …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Начну с первого способа (который сейчас можно применить все реже). Раньше можно было оценить состояние батареи благодаря — ареометру и плотности электролита. Если плотность 1,27 г/см3, тогда АКБ заряжен, и на 90 — 100% на пластинах нет сульфатации, то есть емкость максимальная.

Гипотетически это можно сделать и сейчас, но есть два НО:

Ваш аккумулятор должен быть обслуживаемый . Которых сейчас становится все меньше и меньше. Сейчас в основном идут необслуживаемые варианты , которые проверить при помощи ареометра не так просто

. Которых сейчас становится все меньше и меньше. Сейчас в основном идут , которые проверить при помощи ареометра не так просто Возиться с электролитом хочет не каждый. Ведь там есть серная кислота, которая после попадания на кожу, может оставить ожог, а одежду просто разъесть.

Хотелось бы устройство, без вмешательства внутрь аккумулятора! Именно про их типы мы сегодня и будем говорить

ТИП №1 Нагрузочная вилка (на примере RING RBA-15)

«Нагрузочная вилка» наверное это самый «древний» тип тестеров. Знаю, раньше их делали сами, просто наматывали огромное количество провода определенного сопротивления и сечения (ну например 10 — 30 — 50 метров медного кабеля, все зависит от сечения), при замыкании на клеммы аккумулятора он дает, скажем 80 или 100 Ампер нагрузки, в параллель подключали вольтметр и отслеживали напряжение, вот вам и импровизированная «нагрузочная вилка».

Однако позже появились приборы, которые внутри уже имели и нагрузку (скажем мощный ТЭН и вольтметр). Вначале они были аналоговые, а потом появились и цифровые.

Сейчас «вилки» в большинстве «цифровые», нагрузка у многих практически всегда одинаковая около 100А, именно такая нагрузка нужна чтобы запустить мотор (и именно ее она и имитирует).

Лично я использую аппарат от компании RING RBA-15, который позволяет очень гибко менять настройки.

Так как всем этим пользоваться и проверить состояние аккумулятора?

Смотрите есть определенные правила, которые помогут вам протестировать батарею. Если после нагрузки напряжение проседает не ниже 9В (а в идеале 10 – 10,5В), затем останавливается и начинает расти под нагрузкой, то батарея в полном порядке.

НО! Тут также есть определенные правила — есть аналоговые нагрузочные вилки, у которых нагрузка около 200А, с такой вилкой «просадка» напряжения может быть до 9В, а скажем с вариантом в 100 Ампер, просадка будет составлять всего до 10 – 10,5В (эти значения нужно смотреть в инструкции в «вилке», зачастую она может быть нанесена на корпус).

У «цифровых вилок», значения показываются в цифровом исполнении, это удобно, именно поэтому я рекомендую вам аппараты наподобие RING RBA-15.

Из минусов — у вилок нет плавной нагрузки, то есть нельзя вручную менять скажем 100 или 200А, это наверное единственный минус такого тестирования.

Вывод-резюме: данная вилка более функциональна, чем обычная механическая вилка, этот способ тестирования быстрый и «классический», но не даёт полной информации о состоянии АКБ. Анализ только на основе величины просадки напряжения на клеммах АКБ под расчётной нагрузкой.

ТИП №2 Тестер (на примере DHC BT-238)

Еще более продвинутая система. Сейчас таких тестеров куча и они продаются по разным ценам. Соответственно у одних функций больше, у других меньше.

У меня модель DHC BT-238, это можно сказать начальный уровень, однако работает он быстро и вменяемо, проверка аккумулятора занимает буквально пару минут.

В целом принцип работы один:

Подключаем к клеммам, важно красный провод на плюсовую клемму, причем он одевается последний. И еще как заверяет производитель — важен температурный режим, не более + 50 и не менее 0 градусов по Цельсию. Так что идеально делать в помещении где + 20 градусов.

После подключения нам сразу «выдается» напряжение аккумулятора (допустим 12,7В)

После нажимаем «ENTER» и выбираем нужный тип ( SLI: (WET) – обычный свинцовый вариант с жидким электролитом любого типа Pb/Pb; Pb/Ca; Ca/Ca; Ca/Ag, GEL (VRLA) – аккумулятор с клапанами типа VRLA, а также гелевым электролитом (GEL) или тип батарей MF, FLAT – AGM варианты с плоскими пластинами, SPL – AGM вариант с цилиндрическими ячейками (спиральный тип)) После того как выбрали опять нажимаем «ENTER»

После нам нужно выбрать по какому формату мы будем тестировать наш АКБ, это или CСA (американский стандарт) или EN (европейский), есть еще несколько стандартов, но первые два самые распространенные, поэтому я их советую. Далее нам нужно установить пусковой ток, который нанесен на вашей батарее (обычно его пишут сбоку).

После запускаем «ENTER» и ждем результатов.

Указывается состояние батареи – «ОК» – хорошее (замена не нужна), «RECHARGE» – подзарядить, если «рисуется» перечеркнутый аккумулятор – значит состояние плохое, нужно заменить АБК, есть еще значок с предупреждением, когда тестирование невозможно (проверяйте подключение).

Помимо этих показателей, у вас появится значение пускового тока, каким на данный момент обладает ваша батарея, вот это точно нужный параметр

Отдельно хочется отметить, что может замерять состояние бортовой сети автомобиля, например систему зарядки АКБ. Это реально круто!

Принцип работы тестера DHC — измерение пускового тока (тока холодной прокрутки CCA) аккумулятора за счёт измерения внутреннего сопротивления аккумулятора и его последующего анализа с помощью специального алгоритма.

Вывод-резюме: даёт существенно большую информацию о состоянии АКБ, чем нагрузочная вилка, дополнительно тестирует бортовую сеть, быстрое время проведение теста. Метод удобен если нужно часто и быстро тестировать большое количество аккумуляторов

ТИП №3 Зарядное устройство (на примере Optimate 7)

Сейчас зарядные устройства идут другого формата, это не просто подзарядка, а целый «комбайн» с различными функциями. В том числе есть функция и проверки аккумулятора. Причем она работает очень интересно.

После подключения Optimate 7 к клеммам, он анализирует батарею и пытается ее либо восстановить, либо зарядить. У него есть несколько функций:

Просто заряд

Заряд и восстановление после не сильной сульфатации, он это дает короткими импульсами.

И восстановление после серьезной сульфатации, он пытает оживить батарею напряжением в 22В. Таким образом, должны «отойти» серьезные сульфаты, и если это помогает, он переключается на обычный режим и заряжает АКБ до конца.

Тест после зарядки. Зарядное устройство контролирует естественную убыль зарядки аккумулятора. И если он быстро разряжается, будучи только что заряженным, то батарея в утиль.

ДА это зарядное устройство нельзя назвать полноценным тестером, однако он сможет вам показать состояние вашего АКБ. Если его восстановить не возможно, тогда он вам об этом сообщит. А вот если «вытянуть» батарею можно, обычно OPTIMATE 7, это прекрасно делает.

Вывод-резюме: встроенный алгоритм для тестирования подойдёт тем, кто в любом случае планировал покупать зарядное устройство, кому не особенно нужен отдельный тестер и приобретая Optimate пользователь фактически получает два в одном. Однако этот способ не годится для тех, кому нужно быстро тестировать большое количество аккумуляторов, так как тест проходит в процессе заряда АКБ и занимает значительное время

Сейчас видео версия, смотрим.

НА этом я заканчиваю свои материалы, думаю теперь вам понятно, как и какими методами можно проверить аккумулятор. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР