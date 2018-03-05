После моей статьи как выбрать аккумулятор (почитайте познавательно), ко мне стали часто приходить письма и комментарии от моих зрителей и читателей с таким вопросами – «купил новый АКБ, по твоему совету, а он через неделю опять не запускает автомобиль — почему?» Другие просят рассказать — как увеличить срок службы (эксплуатации) батареи. И знаете таких комментариев достаточно много. Собственно поэтому и решил написать статью и снять видео, чтобы разом ответить на все вопросы …

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Если честно с эрой необслуживаемых батарей, многие автомобилисты просто не знают, как правильно обслуживать АКБ своего автомобиля. Думают, прокатал пару-тройку (если повезло — пять) лет и сдал в утиль, но это не всегда так. Элементарно самый банальный и простой совет, если машина «не крутит» проверить заряд, возможно от каких-то коротких поездок, от большого количество «потребителей» он разрядился и его банально стоит подзарядить. Не нужно сразу бежать и менять его на новый.

Сегодня я вам дам несколько советов, которые помогут вам продлить срок службы вашей батареи, а иногда и понять, почему идет разряд нового АКБ так быстро. Не будем тянуть поехали:

Генератор (недозаряд или перезаряд)

Генератор это наше все, он восполняет заряд АКБ (когда тот его отдает на запуск). У этой генерирующей установке может быть много различных поломок (особенно через большие пробеги), сильно углубляться не буду, сейчас не в этом суть, но опишу основные:

Вышел из строя реле-регулятора

Вышли из строя щетки

Да банально ремень порвался или проскальзывает

Все это может приводить к недозаряду (тогда либо сульфатация, а зимой аккумулятор замерзнуть может) или перезаряду (выкипит вода из электролита, оголяться пластины, могут разогреться и банально осыпаться). Это никак не продлит срок службы, а наоборот его максимально укоротит (можно убить буквально за неделю). У меня есть статья — как проверить генератор, рекомендую к прочтению.

Утечка тока

Сейчас в машину может устанавливаться много различных СТОРОННИХ электронных устройств – сигнализации, гаджеты (навигаторы, видеорегистраторы, КОМБО и прочее). Все это выпитывает энергию из АКБ. Сами подумайте, заглушили машину поставили на сигнализацию, она же должна от чего-то «питаться», вот она и сосет понемногу АКБ. Реально немного, крупные производители за этим смотрят (обычно около 20-30 миллиампер в час). Но не всегда сигнализация может быть качественной, либо неправильно установленной, потому утечки могут возрастать в разы (где-то читал, что аж до 200 миллиампер в час) – а теперь представьте, сколько потратиться за ночь! ДА еще если холодный пуск, короткие поездки и т.д.

Если вы купили новый аккумулятор, а он у вас через неделю опять «сдох», нужно проверить утечку тока, возможно причина именно в этом.

Упал уровень электролита

В любом АКБ со временем падает уровень электролита, соответственно падает емкость, оголяются пластины, ускоряется сульфатация (потому как концентрация становится выше), да банально могут пластины нагреться и осыпаться — если не добавить дистиллированной воды.

В «обслуживаемых» батареях сделать это легко и просто, просто открутили пробки и добавили.

А вот в «необсуживаемых» сделать это ОЧЕНЬ проблематично, они на это не рассчитаны (хотя умельцы у нас умудряются это делать), возможно и у меня будет статья про восстановление.

В любом случае, нужно следить за уровнем, если это возможно, это НАМНОГО продлит срок службы.

Окисление клемм

Может происходить по многим причинам, но основная, это пары электролита между токовыводом и корпусом. Пары поднимаются и окисляют клеммы. Из-за этого пятно контакта падает, заряд идет хуже, да и токоотдача также ухудшается.

Нужно устранить окислы

Нужно найти причину их появления. Если есть микротрещины в корпусе АКБ, то нужно их устранить. Есть много видео на эту тему, есть специальные составы (композитные клеи), так что нужно просто желание устранить эту проблему

Плохо это еще и потому что пары при поднимании на поверхность, образуют влажные пятна, которые могут долго не засыхать и через них также может идти небольшой саморазряд.

Крепление корпуса

Многие пренебрегают этим, но это также важно. Любая батарея, практически на любом автомобиле имеет жесткое крепление к кузову. Не стоит его убирать.

Делается это как раз специально, что она не болталась в подкапотном пространстве и чтобы не разбила себе «токовыводы» (микротрещины про которые писал выше), да и в тяжелых случаях корпус

Термокейс для аккумулятора

Это вещь достаточно хорошая, но только если сделана правильно. Если термокейс без подогрева, то он НАОБОРОТ будет ухудшать работу батареи. Смысл в чем – если на улице очень холодно, то батарея за ночь сильно промерзнет.

После пуска и прогрева двигателя, теплый воздух наоборот не будет поступать к корпусу АКБ, ему будет мешать термокейс который внутри будет держать холод. Таким образом, вам нужно понимать, что он должен быть именно с подогревом, только тогда от него есть польза. Во всем остальном только ВРЕД.

Большое потребление энергии – долгое прослушивание музыки

Если на вашем автомобиле много различных потребителей (каких-то обогревателей, инверторы, большие колонки-сабвуферы, усилители), вам нужно понимать что штатный генератор со всем этим может — не справится. И тогда он часть энергии, будет брать с аккумулятора, даже если автомобиль работает. ТО есть будет идти разряд. НЕ превышайте потребление своего автомобиля, особенно в зимней период времени, ведь ему и так не легко!

Также дело обстоит и с теми, кто слушает музыку на заглушенном автомобиле, особенно если ее много и она опять же таки мощная. Батарея очень быстро сядет и это никак не способствует ее долгому сроку службы. Если вы меломан, то вам нужно ставить дополнительную батарею в автомобиль.

Холодный пуск – профилактический заряд

Зима для наших с вами АКБ это еще то испытания. При крайне отрицательных температурах он очень плохо берет заряд (однако все же берет). При холодном пуске, помимо того что батарея сама по себе (от холода, потеряла часть емкости), так еще и двигатель нужно прокрутить. Вот вы запускаете мотор, далее пару-тройку минут его прогреваете, 10 минут до работы, батарея не успела взять заряд потраченный при пуске. Затем вы идете на работу, машина опять весь день на морозе и опять холодный пуск – недозаряд. И все это может повторяться каждый день.

Для того чтобы увеличить срок службы, вам нужно делать профилактический заряд, хотя бы раз в месяц-два (причем чем холоднее у вас в регионе, тем чаще его нужно проводить). Если у вас нет зарядника, тогда есть простой способ подзарядить АКБ – просто делайте длительные поездки хотя бы раз в неделю-две (от 40 минут и выше). Тогда ваша батарея и прогреется и подзарядиться.

Стартер – полярность аккумулятора

Зачастую в плохих пусках может быть виноват совсем не аккумулятор, а стартер. Она также может выходить из строя (банально клинит или не работает нормально втягивающее реле) и поэтому запуск двигателя не возможен. Опять же перед покупкой нужно проверить старый, напряжение (должно быть 12,7В), уровень электролита (если есть возможность), можно пройтись нагрузочной вилкой. Да и не работающий стартер в любом случае даст о себе знать.

Многие меня спрашивают, а что будет АКБ — если нечаянно перепутал клеммы, взял не той полярности? Ничего хорошего, хотя и не смертельно! Скорее всего вы спалите проводку, предохранители (у меня даже стоит на плюсовой клемме), ну и ЭБУ (есть большая вероятность). Так что осторожнее.

Вот такие вот советы, думаю было полезно. Сейчас видео версия статьи

На этом заканчиваю, ухаживайте за своей батареей и срок службы ее ОДНОЗНАЧНО увеличится. НА это все – искренне ваш АВТОБЛОГГЕР