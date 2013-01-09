В зимний период времени, если ваш аккумулятор не совсем свежий, либо по каким-то причинам разряженный (забыли выключить свет в салоне) — запустить двигатель достаточно сложно (крутит еле — еле). Холодный пуск не прощает ошибок, но что делать, когда ехать нужно! Например, срочно ждут на работе или что-то нужно перевезти. Конечно, карбюраторные двигатели (с механикой) можно было запустить с «толкача» или «буксира», но с инжектором такое не пройдет, особенно если у вас автомат, здесь нужен другой способ. Можно попросить соседа по двору или стоянки прикурить автомобиль! Обычно люди, которые экономят на батареи имеют провода для прикуривания, они ходят и просят чтобы им кто-нибудь помог, но многие (особенно на иномарках), отказываются, боясь попалить свой авто. Так можно ли прикуривать современные автомобили в частности иномарки с инжекторами или нет? Разбираем подробно, плюс как обычно видео в конце …

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Что такое процесс «прикуривания» — это когда от одного автомобиля с заряженным аккумулятором (донора), кидают специальные провода с клеммами к другому, с разряженным АКБ (реципиента). Таким образом, питание частично восстанавливается, подпитывается разряженная батарея, так что можно запустить двигатель.

С одной стороны это достаточно легкий процесс, с другой стороны уже не один автомобиль спалили после такого «прикуривания». Все дело в том, что делать это нужно правильно, чтобы не нанести больший вред, чем пользу.

Стоит ли вообще прикуривать?

Для начала нужно понять, есть ли вообще смысл этого процесса. Тут все просто, есть всего два варианта:

Если вы пришли на стоянку (скажем в холодное утро) и ваш аккумулятор крутит еле – еле, то есть либо разряжен, либо почти вышел из строя. Здесь смысл «прикуривания» есть, потому, как батареи просто не хватает мощности для запуска.

А вот если стартер «крутит» мотор «весело и бодро», но запуска не происходит (даже с третьего – четвертого раза) смысла прикуривать — ЗДЕСЬ НЕТ! Скорее всего тут совершенно другая причина, возможно система зажигания, либо система питания (возможно вода попала в бензопровод).

Также не всегда есть смысл, когда батарея реципиента, полностью разряжена, то есть прямо-таки до «нуля», «пропитать» такой авто получится вряд ли. Здесь нужно ставить другую батарею, а старую нужно либо восстанавливать (проводить обслуживание), либо полностью менять на новую

То есть такая помощь нужна только в одном случае – ЕСЛИ БАТАРЕЯ КРУТИТ, НО ПЛОХО.

Пару слов о проводах

Кстати многие из нас с вами покупают самые дешевые провода для прикуривания, что продаются в магазинах, обычно в супермаркетах. Запустить мотор при их помощи очень сложно, этому есть много причин:

Толщина жилы. Зачастую применяется медная жила из нескольких проводков. Для удачного пуска, толщина должна быть чем больше, тем лучше. Запомните, если сама жила тоненькая, то она не способна передавать большие токи! При выборе стоит обратить внимание на токи которые держат провода, они начинаются от 150 до 800Ампер. Самые слабые в 150-200А, я вам не советую брать, они не способны вам чем то помочь. Лучше брать от 400 до 800А, здесь и жила толще и исполнение лучше.

Изоляция. Должны быть «упакованы» в хорошую оплетку, стоит помнить, что тонкая может оплавиться после первого же прикуривания, может произойти замыкание.

Зажимы (крокодилы). Они должны быть массивными, с хорошими пружинами и «зубами» (чтобы вгрызались в клеммы или контакты аккумулятора). Желательно чтобы они были из меди.

Соединения. Провод с зажимом должен соединяться либо качественным обжатием, либо должен быть припаян. Если обжатие плохое (еле держится), то такой вариант может банально сгореть.

Ребят, если подвести итог по проводам для прикуривания, то не стоит брать дешевки за 300 – 500 рублей не пойми где! Хороший вариант начинается от 400-500Ампер и стоят примерно от 1000-2000 рублей.

Правильный процесс прикуривания

Нам нужно разобрать именно правильный процесс прикуривания, ведь если сделать не правильно, банально можно спалить электрику автомобиля, да что еще хуже сам авто.

ИТАК:

Прежде чем подсоединять провода, выключаем всю электрику, как на автомобиле-доноре, так и на автомобиле-реципиенте. Делаем для того чтобы не было резких скачков электричества или замыканий.

Берем пусковые провода. ПОДСОЕДИНЯЕМ ОТ ПЛЮСОВОЙ КЛЕММЫ ДОНОРА, ДО ПЛОСОВОЙ КЛЕММЫ РЕЦИПИЕНТА – ЭТО ВАЖНО – НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ! Если перепутаете клеммы, то возможно не только замыкание, но и есть вероятность попалить электрику. На минусовую клемму донора одеваем зажим провода, а вот у реципиента можно зацепить за любой оголенный металлический участок (ведь минус это масса, то есть кузов автомобиля). Если оголенных частей у вас нет (или мало), например закрыты пластиком, то можно подсоединить на прямую к минусовой клемме реципиента.

Далее садимся в машину с «дохлым» аккумулятором и пытаемся ее запустить. В некоторых случаях этого бывает достаточно, однако зачастую разряд большой и этого не достаточно! Тут стоит действовать немного по-другому, то есть нужно подзарядить дохлый АКБ, от работающего генератора.

Выключаем у машины реципиента зажигание. НЕ ОТСОЕДИНЯЯ ПРОВОДА, идем к донору и запускаем мотор. Нам нужно дать донору поработать примерно 10 минут, желательно поднять обороты до 2000. Таким образом — работающий генератор сможет немного подзарядить оба соединенных аккумулятора, за 10 минут накопится достаточно энергии для одного – двух удачных пуска.

После такой работы. Глушим двигатель донора, выключаем зажигание, идем к реципиенту и пытаемся его запустить. Если дело только в разряде АКБ (а не в выходе его из строя), машина запуститься в 90% случаев.

Можно или нельзя «прикуривать» с заведенным двигателем?

В интернете и на многих автосайтах (форумах) есть материал — в котором запуск мотора разряженной машины, запускают при работающем двигателе донора! МОЖНО ЛИ ТАК ДЕЛАТЬ ИЛИ НЕЛЬЗЯ?

НЕТ, НЕЛЬЗЯ! Если задать вопросы на станциях официальных дилеров, да и просто на СТО, информация ОДНОЗНАЧНА – двигатель донора должен быть заглушен! А В ИДЕАЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ПРИКУРИВАНИЯ, С АВТОМОБИЛЯ ДОНОРА, НУЖНО СНИМАТЬ ЕЩЕ И МИНУСОВУЮ КЛЕММУ, ЧТОБЫ РАЗОМКНУТЬ ЦЕПЬ!

Что будет, если вы прикуриваете двигатель реципиента, от работающего двигателя донора.

Стартер «дохлой» машины начнет «высасывать» энергию не только с аккумулятора «работающей», но еще и из генератора. А вот на такие нагрузки он не рассчитан! Банально может сгореть реле-регулятора

После пуска двигателя «дохлого» авто также начнет работать генератор, который также даст скачек энергии «работающему» авто. А вот здесь уже может погореть не только генератор и его регулирующее реле, но и блок ЭБУ! Бывало, что слетала прошивка, и машина вставала колом.

Конечно, иногда проносит, то есть при заведенном двигателе прикуривается машина, НО ВСЕГДА ПОМНИТЕ, ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ПОСЛЕДНИЙ НОРМАЛЬНЫЙ РАЗ! А также такие прикуривания (когда мотор работает) могут затем привести к поломкам, то есть вылезут глюки электроники, либо аккумулятор не будет заряжаться, да еще много чего. ТАК ЧТО НЕ СТОИТ ТАК ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ!

Про емкость аккумуляторов

НУ и наверное последнее, что стоит помнить – это емкость и напряжение аккумуляторов при прикуривании. Если у вас емкость в 55Ач, то не стоит прикуривать машину с 90Ач, донор из вас никакой, а вот такой «дохлый реципиент» может высосать из вашего АКБ всю энергию. Однако если наоборот у вас АКБ в 55Ач, а вас запускает 90Ач, то вероятность удачного пуска возрастает.

Про напряжение также помним, если у вас оно 12В, то запустить мотор с 24Вольтами – НЕЛЬЗЯ! Также и наоборот.

Сейчас видео версия, смотрим.

НА этом заканчиваю, читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на обновления на канале.