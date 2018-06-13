Случай не частый, но встречается. НА некоторых машинах нет механического отпирания замков, да банально и замочной скважины (личинки) может не быть. ТО есть если сел аккумулятор, в ноль (допустим, оставили какой-либо прибор — он высосал всю энергию, либо автомобиль долго стоит на стоянке) то открыть у вас ни с брелока, ни с ключа механически не получится! А что тогда делать? Сегодня я отвечу на ваш вопрос, ну и как обычно видео версия в конце …

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Хочется отметить, что большинство современных автомобилей, имеют системы, которые отключают потребление энергии, когда автомобиль находится на паркинге. Если забыли выключить фары или магнитолу, все вырубится автоматически. НА старых машинах, такой системы может и не быть, однако там есть замочная скважина – просто вставляем ключ (зачастую он один) и механически открываем двери. Но бывает что аккумулятор настолько «дохлый», что его сажает даже сигнализация за пару-тройку дней стоянки, то есть через сигналку, штатный пульт – не открыть, да и скважины может и не быть (для ручного открывания). Сегодня я хочу поделиться некоторыми методами открытия, а также рассказать об самом действенном

Профессионалы

Конечно если у вас такое приключилось, и открыть ну никак не получается. Можно вызвать специально обученных людей. Сейчас огромное количество служб, которые придут вам на помощь. У них и оборудование есть, да и на таких случаях они, что говорится «собаку съели».

Однако стоит это недешево, от 500 до 2500 рублей. Зависит какой сложности работа, ну и класс автомобиля. Поэтому это не наш вариант, но сказать про него стоит. Если не хотите мучиться, просто звоним и вызываем

Дверь и окна

Второй самый распространенный метод, это воздействие на дверь и стекла машины. Схемы реально рабочие, однако и у них есть минусы:

Двери. Обычно стараются отогнуть, чем-то деревянным, чтобы не повредить металлический каркас и просунуть туда проволоку или нитку с петлей, чтобы накинуть на барашек (защелку двери).

МИНУСЫ такого способа, что можно повредить дверь, уплотнители, да и защелки сверху может и не быть, на некоторых авто — находиться рядом с ручкой.

Стекла. Стараются немного опустить, если сильно давить на него оно может чуть просесть, освободив сверху малую щель, туда просовывают провод или нить (не всегда это срабатывает — если сверху нет «барашка»).

Еще один метод, как вы догадались разбить, обычно либо мелкое, либо основное. НО это крайний выход, применять, когда все остальное не работает!

Из своего опыта скажу, на наших старых ВАЗ, где не было стеклоподъемников можно было опустить стекло руками и чуть ли не залезть внутрь (с электрическими стеклоподъемниками, такое скорее всего не прокатит). НА иномарках, иногда получалось просунуть проволоку с петлей, и накинуть ее на барашек.

Открыть капот

Основная проблема в том, что нет питания в цепи авто. Однако если заменить батарею или прикурить ее тогда машину открыть получится. НО не все так просто. Открыть капот в закрытой машине (под охраной) это еще та задача!

Сейчас многие капоты держатся специальной петлей, которая входит в зацепление с крюком замка (из салона тянем ручку — этот крюк отходит — капот открывается).

Многие пишут, что можно это также проделать и снаружи, просто взять отвертку и подлезть через декоративную решетку радиатора. Не знаю, мне лично кажется — что это не работает, потому как решетка может быть почти литой (банально не куда подлезть), либо находится слишком далеко. В общем, это также не наш метод

Подать питание снаружи

Однако хочется отметить метод с подачей питания — он правильный. Если мы не можем долезть до аккумулятора, то нам нужно извне подать питание и открыть машину! «Это как» — спросите вы? А все просто, нам понадобиться два провода, а также внешний источник питания (можно взять аккумулятор у соседа, либо от «шуруповерта», даже от бустера можно «прикурить», если у него есть выход в 12В). Есть опять же два способа просто и сложный.

Стартер – это сложный метод. Можно подлезть под машину найти стартер (он обычно внизу). К нему обычно идет два провода, красный это плюс и черный это минус или масса. От нашего донорского АКБ, зацепляем плюс к красному проводу, минус – можно к массе. И нажимаем на пульт, машина должна открыться. НО ДАЛЕКО НЕ ВСЕ ПОЛЕЗУТ ПОД АВТО! ДА и защита там может не дать этого сделать.

Поворотные сигналы, подсветка – легкий метод. Суть такая же нужно подать питание в систему (то есть плюс к плюсу, минус к минусу). Для этого берем отвертку и вытаскиваем поворотный сигнал или подсветку заднего номера. Обычно они легко и просто выходят, далее подсоединяем провода от нашей донорской батареи (главное не перепутайте, обычно красный – это плюс) и открываем машину через сигнализацию или штатный ключ-брелок

Лично мне приходилось несколько раз так делать — работает безотказно. Всегда машина открывалась.

Сейчас небольшое видео этого метода смотрим

НА этом заканчиваю, думаю, моя статья была вам полезна, подписывайтесь на канал, читайте наш сайт, будет еще много чего интересного. ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР