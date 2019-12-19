Как купить аккумулятор для автомобиля? И не наделать ошибок

Друзья всем доброго дня. И в наш регион приходят морозы (пусть не сильные, только до – 10 градусов пока), но их уже достаточно, чтобы некоторые автомобили с утра, не смогли запустить свой мотор. И причиной этому в 70% случаев является как раз аккумулятор. Иногда причина банальна, его нужно заменить, по причине времени (скажем, эксплуатировали его и днем и ночью более 5 лет), и морозы «выпячивают» эту проблему. НО как обычно возникает много вопросов — какой купить, какую технологию взять, на что смотреть и так далее. Про это и будем сегодня говорить, как уже стало традицией, я хочу вам рассказать об основных ошибках при покупке аккумулятора …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Вначале хочу сказать, что у меня уже есть подробная статья про выбор аккумулятора но в ней информация немного устарела, ибо я там рассказывал про старые технологии, а сейчас появились EFB и AGM. В этой легкой статье мы пробежимся по актуальным моментам, которые просто стоит дополнить

#5 МЕСТО – ПРОВЕРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Ошибка в том, что многие думают — если АКБ не заводит машину, и подзарядки не помогают, то он окончательно вышел из строя.

Однако, не всегда даже походившая батарея, особенно если она необслуживаемая, на 100% вышла из строя, и как показывает моя практика, ее в 70% случаев можно восстановить (и эксплуатировать еще год или два). Ведь в ней вы банально не видите уровень электролита, да и мало того, вы его не можете поднять, то есть банально туда добавить дистиллированной воды, потому как нет крышек сверху (то есть доступа до «банок» нет).

Еще одна ошибка, что многие думают что необслуживаемый аккумулятор полностью герметичный, но это не так, у него есть специальная лабиринтная крышка, у которой есть по бокам отверстия для сброса пара, или испарения внутри банок

Как правило, такие аккумуляторы Кальциевые, да еще иногда в пластины добавляют и благородные металлы, например серебро, это конечно мизерный процент, но он позволяет улучшить характеристика АКБ.

Так вот Кальциевый аккумулятор кипит меньше всего, и очень долго, через лабиринтную крышку теряет электролит! Это может как раз занять несколько лет, чтобы уровень упал до критического. Однако летом электролит из таких АКБ может уходить намного быстрее, мало того что на улице жара, так еще от мотора идет высокая температура, поэтому около АКБ может быть + 60 + 80 градусов, что опять же способствует испарению электролита.

ИТОГ через 4 – 5 лет он не запустит авто зимой, банально дело может быть в уровне электролита, он критически упал. Что делать? Как «костыль» решения проблемы, можно попытаться добавить туда дистиллированную воду! И тут только колхозный путь – делаются отверстия либо в лабиринтной крышке и туда добавляется дистиллированная вода — подзаряжается аккумулятор — и далее в эти отверстия устанавливаются, скажем резиновые пробки.

Либо делаются тонкие отверстия (буквально 2 мм, под иглу шприца) сбоку АКБ. Опять же шприцом закачивается дистиллированная вода до уровня (на некоторых корпусах уровень есть), позже их заплавляют, ведь корпус пластиковый, ну и опять же такая батарея подзаряжается.

Это не панацея, но таким образом, если АКБ исправен и нет осыпания активной массы или сильной сульфатации, можно оживить АКБ на какой-то срок.

Другой вопрос, если вы купили новый аккумулятор — а он через неделю сдох. Конечно, может быть причина брака, тогда его можно сдать по гарантии. НО! В который раз говорю — друзья перед покупкой нужно проверять всю электрику автомобиля – генератор, утечки тока, даже стартер (он может много на себя брать), про это у меня есть видео ссылки можете посмотреть. Если правильно проверите, тогда новая батарея будет работать хорошо, долгое время.

#4 МЕСТО – БОЛЬШАЯ ЕМКОСТЬ

Многие владельцы, когда покупают новый аккумулятор, почему-то бояться большей емкости. Например, у вас стоял 52 или 55Ач, в таком корпусе такую емкость найти сложно (иногда такое бывает), а по размерам вам подходит, скажем 60Ач или 62Ач. Можно ли брать или нет? Многие опасаются, что у них погорит электроника или проводка. НО по сути все это бред.

Ответственно отвечаю — БРАТЬ МОЖНО! Если такой аккумулятор, подходит под ваши клеммы и посадочное место, то почему бы и нет? Я вообще считаю, чем больше емкость — тем лучше. Большая батарея, сможет больше энергии в себе хранить. Скорее всего, в ней будет больший пусковой ток, что лучше скажется на холодном запуске, а также позволит вам на пару раз больше покрутить двигатель, если он не запустился с первых двух или трех раз.

И еще такой момент, если у вас автомобиль скажем 10 – 12 летней давности, то тогда аккумуляторы были не такие емкие, а сейчас даже в стандартный корпус, емкости можно запихнуть чуть больше.

Для генератора, стартера, внутренних источников потребления, проводки, большая емкость батареи вообще никак не скажется. Ничего не сгорит, и все будет работать стандартно. Генератор все также будет его заряжать, до тех пор, пока разность потенциалов практически не сравняется (для тех, кто не знает что это такое, скажу что заряд на больший АКБ будет идти также хорошо, как и на малый).

Если сравнить это например с ведром и шлангом — в одном случае у вас есть тонкий шланг и ведро в 10 литров, а в другом есть ведро на 11 литров. ДА оно заполнится, по времени чуть дольше, но зато и воды в нем будет больше на 10%. НА шланг и напор воды, также как и на разбор воды из ведра это никак не повлияет.

#3 МЕСТО – ГОД ВЫПУСКА

Многие автовладельцы на это вообще не смотрят, а продавцы могут на вас посмотреть с удивленными глазами. ДА и если честно эта тема покрытая мраком, ибо на аккумуляторе не всегда просто определить дату выпуска, она может быть замаскирована различными кодами с цифрами и буквами.

НО в чем собственно вопрос – аккумулятор это электрохимическая вещь. После производства на заводе их заряжают (сейчас практически не найти сухозаряженных АКБ), упаковывают, и далее развозят по магазинам.

И вот такая упакованная батарея может стоять в магазине полгода или даже год.

И это крайне не правильно, в идеале она должна подзаряжаться хотя бы раз в месяц, напряжение должно поддерживаться в районе 12,5 – 12,7В. Что практически не делается в больших супермаркетах, ведь это не специализированные магазины.

Если оно падает ниже 12,4В, что бывает довольно часто, в батареи начинают медленно происходить процессы сульфатации.

Усугубляет положение не правильный температурный режим, когда АКБ стоит рядом с радиатором отопления и на него «фигачит» горячий воздух.

В идеале, берите АКБ выпущенный 6 — 12 месяцев назад, в хорошем состоянии, с 12,7В на клеммах, который прекрасно держит нагрузочную вилку. Требуйте или сами проверяйте дату производства, к сожалению, для всех обобщить не получится, но в интернете полно информации как ее определить на данной модели, которую вы присматриваете.

Аккумуляторы которые стоят на прилавках более года (или даже более двух) как я считаю, должны продаваться со скидками, ибо процесс сульфатации происходит даже не у эксплуатируемых вариантов. Пусть не такой сильный, но факт остается фактом, это снижает его эксплуатационные характеристики. Для кого-то такой батареи достаточно, например он продает авто. НО если вы берете для себя, лучше все же рассмотреть свежий АКБ.

#2 МЕСТО – ГАРАНТИЯ

Как я считаю очень важный момент. Сейчас на некоторых АКБ может красоваться цифра в 3 или даже 4 года гарантии, на других всего 1 год. Так в чем же подвох?

С одной стороны, вроде как есть четкая зависимость, чем больше гарантия – тем выше качество батареи. Ведь никому не выгодно, делать «туфту» и давать на нее такой большой срок.

НО все же — есть подвох или нет? Оказывается есть!

Некоторые производители дают 3 – 4 года гарантии на определенные поломки, например разрушение корпуса, замыкание банок или обрыв цепи. А вот поломки батарей, которые появляются из-за износа, ну например, ушел электролит по физическим причинам (испарение) или возникла сульфатация – не входят в гарантию.

Итог, смотрите такую «большую гарантию», на что и как ее дает производитель. Иногда в ней четко описано, на что она дается, например – просто на протечку крышки и все. Тогда нужно понимать, что это просто маркетинг. Но у других в книжке ограничений может и не быть, именно такую батарею желательно покупать. А вообще, если аккумулятор у вас проработал 4 – 6 месяцев, тогда и дальше он будет работать.

#1 МЕСТО – КАКУЮ ТЕХНОЛОГИЮ ВЫБРАТЬ

Сейчас все чаще мне идут вопросы — «Серега, а какую технологию рассмотреть для покупки, не хочется покупать обычный АКБ, ведь сейчас технологии продвинулись и есть определенные интересные варианты, причем по разумным деньгам».

Для начала кратко об основных технологиях стартерных АКБ.

Сейчас существует всего три основных:

WET — обычные аккумуляторы с жидким электролитом (они в свою очередь могут делится на обслуживаемые и нет)

— обычные аккумуляторы с жидким электролитом (они в свою очередь могут делится на обслуживаемые и нет) EFB — это улучшенная свинцовая батарея. У нее пластины завернуты в специальные «конверты» (другие называют мешочки), благодаря этому они более устойчивы к разрушению, осыпанию, сульфатации и т.д. Электролита здесь меньше, в него есть специальные добавки, но он жидкий и также находится между пластин.

AGM – здесь электролит тоже жидкий, но он запечатан в специальные «маты» из стекловолокна, которые находятся между пластин. Однако, если сказать грубо, он не плюхается между пластин. Плюсов у него еще больше, хотя бы потому что если даже разрушились пластины осыпаться им некуда и они находятся в таком запечатанном состоянии, благодаря чему у них высокий срок службы. про них я тоже подробно рассказывать не буду, сейчас суть не в этом.

Справедливости ради доступны еще и GEL аккумуляторы, но в стартерных вариантах их можно встретить редко (но они есть), все же зачастую их используют как тяговые. Поэтому далее про них говорить не будем.

Так вот три основные технологии доступны для покупки – WET, EFB и AGM. Так какой же взять?

В идеале нужно брать AGM, ибо он самый совершенный из всех и проходит при должном обслуживании более 5 — 7 лет, однако есть большое НО! Цена у него в 2,5 – 3 раза больше чем на WET и в 2 раза больше чем на EFB. ТО есть если взять версию в 55 Ач, будет иметь стоимость в 9 – 11 000 рублей. Что нельзя называть выгодной ценой, однако если у вас современный авто, где много электрики такой аккумулятор будет сильным помощником, да и пусковые токи у него могут доходить до 1000 А, что для зимнего сезона очень хорошо. Для примера у меня на ОПТИМЕ стоит как раз AGM батарея.

НО еще раз по цене она подходит не для всех.

В итоге выгодной покупкой остается аккумулятор EFB, сейчас у него цена за версию в 55 Ач примерно 4500 – 5500 рублей, что чуть больше чем на брендовый WET (3500 — 4500), однако срок службы у EFB выше (примерно на 30 – 40%), и он прекрасно противостоит глубоким разрядам, так что переплатить стоит.

Эти технологии только появляются, но что не может не радовать появляются они массово и например каждый отечественный производитель имеет в своей линейки такие варианты (ну EFB есть практически у каждого).

Сейчас видео версия, смотрим

Вот такие материалы получились, я думаю, они вам помогут при покупке АКБ, особенно в зимней период времени. Если понравилось обязательно поддержите ЛАЙКОМ видео, напишите свой комментарий на что вы еще смотрите при покупке АКБ. А у меня на этом все, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР