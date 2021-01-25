Как добавить воду в необслуживаемый аккумулятор? Подробно + видео

Если брать 80% современных аккумуляторов, которые устанавливаются на автомобили, то внутри них есть жидкий электролит (AGM и GEL варианты не в счет). Причем этот электролит состоит на 35% серной кислоты и 65% дистиллированной воды. Когда уровень этой жидкости падает, ухудшаются эксплуатационные характеристики, нужно этот объем восполнить. НО не всегда такое возможно, потому как есть необслуживаемые аккумуляторы, которым (вроде как) уход не нужен! Или нужен? Есть куча мифов связанных с этими АКБ, и много касательно добавления воды внутрь. Как обычно подробная статья, а для тех, кто не хочет читать видео внизу …

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Вначале хочу отметить, я уже много раз добавлял «дистиллят» в необслуживаемый аккумулятор по своему методу, и если дело было именно в нехватке уровня, он восстанавливал свои характеристики и начинал работать чуть ли не по номиналу

Зачем добавлять воду в аккумулятор?

Как я написал сверху, электролит состоит:

35% — серной кислоты

65% — дистиллированной воды

При работе, при зарядах, внутри банок аккумулятора происходит процесс электролиза (многие называют процесс кипения, но это не совсем правильно).

Также летом под капотом +70, +80 градусов, что также способствует испарению дистиллированной воды из АКБ. Со временем уровень падает, оголяя пластины

Уходит именно вода, серная кислота остается в банках. Чтобы восстановить характеристики батареи (емкость, пусковой ток и напряжение), вам нужно восполнить уровень. Банально добавить «дистиллята»

Лично я наблюдал, что при понижении уровня, может падать напряжение аккумулятора

Необслуживаемый аккумулятор

Сейчас есть две конструкции АКБ, это так называемые обслуживаемые и необслуживаемые. Принцип работы у них похож, но немного отличаются пластины внутри:

У «обслуживаемого» – они сделаны с добавлением СУРЬМЫ (Sb), она добавляется для прочности, но минус в том, что процесс электролиза начинается уже в 12,7 – 13,0В. Соответственно вода в банках теряется и ее постоянно нужно добавлять. Для этого сделаны сверху пробки

У «необслуживаемого» — пробок сверху нет. В пластины этого АКБ, добавляют Кальций (Ca), также для прочности. Процесс электролиза тут менее явный, и он проявляется только при 14,4 – 15В. То есть потеря жидкости минимальна. Поэтому конструкторы решили, убрать пробки сверху

НО по моей практике, все же влага из необслуживаемых аккумуляторов уходит, да не так быстро как из обычных, но через 5 – 7 лет, уровень может критически упасть. Водитель подумает, что просто пришло время его менять, а вот и нет. Просто добавьте «дистиллята», зарядите АКБ и характеристики могут восстановиться

Мифы о необслуживаемом АКБ?

Применительно к воде, есть несколько мифов:

Можно оторвать верхнюю крышку, откроются банки и туда налить жидкости

Просверлить сверху крышку, и опять же дойти до банок (только сверху) и налить туда воды

И первый, и второй способ ОЧЕНЬ плохие — делать так НЕЛЬЗЯ!

Постараюсь объяснить доступным языком – смотрите, у необслуживаемой батареи верхняя крышка сделана по другой технологии, нежели на обычном АКБ. Под ней располагается определенный лабиринт, задача конденсировать в ней водяные пары, которая поднимаются из банок и возвращать обратно вниз. Как бы замкнутая система.

Если вы оторвете эту верхнюю крышку, то работу этого «лабиринта» вы нарушите. Батарея уже не будет правильно работать. ДА и приклеить, как то приделать обратно, у вас уже не получится!

Такая же ситуация если вы сверху сверлите отверстия, герметичность крышки опять страдает, пары влаги будут уходить наружу.

Вы можете задать вопрос? А как же влага уходит, если есть эта лабиринтная крышка? Все очень просто – система не на 100% герметичная, по бокам аккумулятора есть как бы два отверстия (клапана) которые могут скидывать пар.

Делается это на случай, если у вас сломается генератор, и он постоянно будет заряжать АКБ, а тот будет кипеть. Именно через эти отверстия и уходит дистиллированная вода

Как добавить дистиллированную воду в необслуживаемый АКБ?

Я пользуюсь одним, на мой взгляд, правильным методом – сверление боковой стенки аккумулятора, ближе к верхней крышке.

Что понадобится?

Дистиллированная вода

Шприц с иглой (чем больше объем, тем лучше)

Дрель со сверлом на 1 мм

Паяльник

Хочу предупредить — есть батареи с прозрачным корпусом, который вы можете просветить фонариком, вы можете посмотреть уровень и если он упал, пластины оголились, только тогда нужно сверлить. Если уровень в норме, а аккумулятор, не заряжается, значит дело в другом. Возможно сульфатация пластин.

Что делаем?

Ставим батарею на резиновый коврик, ведь мы работает с электролитом, там есть серная кислота

НА аккумуляторе отступаем 1 – 1,5 см, сверху от крышки

Сверлим, берем сверло на 1 мм

Далее закачиваем шприцом с иглой дистиллированную воду

Как пойдет жидкость из банки – прекращаем

После того, как заполнили все банки, поднимаем стенку с отверстиями, чтобы электролит ушел на другую сторону, просто наклоняем. Я обычно ставлю на молоток.

Берем паяльник и «заплавляем» отверстия, делается достаточно легко

Опять же из опыта, иногда входит достаточно много дистиллята, более литра. Это хороший знак – скорее всего дело именно в воде.

После этого заряжаем аккумулятор, зачастую характеристики возвращаются. Не всегда, но такое бывает часто.

Только так правильно добавляется дистиллированная вода в необслуживаемый аккумулятор, верхнюю крышку вообще нельзя трогать, просто забудьте про нее.

Нужно ли, когда то по новой добавлять дистиллята? Скорее всего нет. Потому как первый раз вы делаете эту процедуру минимум через 5 лет, второй раз — скорее всего ваша батарея не доживет до него

Сейчас интересное видео, смотрим

НА этом заканчиваю, думаю мои материалы были вам полезны. Искренне ваш, АВТОБЛОГГЕР