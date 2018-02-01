Не так давно на одном китайском сайте я приобрел себе универсальное зарядное устройство IMAX B6 mini (есть еще обычная версия, но я все же склоняюсь к компактной). Оригинальные производит компания «SKYRC». Многие мои постоянные читатели или зрители начали мне писать – а зачем взял, ведь он не подходит для зарядки автомобильных аккумуляторов, а годится лишь только для RC (Radio Controlled –радиоуправляемых моделей) батарей. Ребят это не так, функционал у этого «зарядника» большой и я купил его осознанно, а именно для больших стартерных АКБ. Однако есть свои тонкости и нюансы. Сегодня я вам предоставлю пошаговую инструкцию – что и как делать, а также будет видео версия в конце …

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В самом начале хочу сказать — что сегодня не будем говорить про зарядку различных типов батарей, с которыми он может работать, а их реально много (например LiPo, LiFe, LiHV и т.д.). Нас интересуют именно «Pb» то есть кислотно-свинцовые варианты.

Может ли заряжать автомобильные аккумуляторы?

Друзья, конечно может, я вот не понимаю почему возникает такой вопрос. Даже не самой коробке есть надпись Pb 2-20V (то есть свинцовые варианты от 2 до 20В). Причем нет привязки к емкости, то есть гипотетически хоть 200Амперные батареи заряжать можно (я уже молчу про обычные 50 – 60Ач).

Многие могут сказать — да он разогреется и расплавится от длительной работы, а вот и нет. Токи заряда не такие большие (про них подробно ниже), также есть кулер охлаждения всей системы, даже если пошел разогрев все это нивелируется принудительным охлаждением.

Так что IMAX B6 mini прекрасно подходит для профилактического заряда автомобильных аккумуляторов, берите — не пожалеете.

Плюс у него есть несколько прикольных фишек, которых просто нет на других зарядных устройствах (либо если есть, то стоять они будут намного дороже).

Итак, конечно все хорошо, но сейчас я хочу вам рассказать о плюсах и минусах данного гаджета, ну что поехали.

Токи заряда

Некоторые пытаются выжать из IMAX B6 по — 5 или даже 6 Ампер тока заряда. Но не всегда это получается, да и как понять какой ток выставлять.

Хочется отметить, что в комплектации самого «зарядника», блока питания может и не быть, точнее он покупается отдельно (есть оригинальный от этой же компании SKYRC). Я взял полный комплект, то есть гаджет + питание

К чему я это говорю, тут есть несколько подходов:

Вы берете оригинальный блок питания. Тогда смотрим на его характеристики, нас интересует такие показатели как OUTPUT 15V-4A. То есть максимальный ток, которым вы можете подзаряжать АКБ всего 4А (да и то в идеале), НЕЛЬЗЯ давать тока больше чем сможет потянуть «зарядник».

Вы используете сторонний блок. Видел в интернете, что некоторые подключают от компьютера, в идеале он может выдать до 8-10А.

Ограничение в самом «B6 MINI» всего 6А, так что больше он не выдаст (даже если сторонний источник позволяет)

Лично я вам рекомендую подзаряжать в щадящем диапазоне 1 – 3А, если есть время можно поставить на 1А (скажем на ночь), если время нет, ставим 3-4А, и процесс пойдет быстрее.

Вообще рекомендуемый ток – это 10% от емкости. ТО есть аккумулятор 55Ач, максимум можно заряжать 5,5А.

Зарядка от другого АКБ

Есть один не оспоримый плюс этого устройства, это когда можно взять заряд у одного АКБ и передать его другому. Скажите – «звучит прикольно, но как»? ДА очень просто.

У IMAX есть специальный провод перед входом питания, то есть вместо блока питания, можно подсоединить аккумулятор, специальными «крокодильчиками» (это будет донор), а с другой стороны поставить уже заряжаемый АКБ (реципиент). И из одного в другой будет перетекать заряд.

Сколько раз пробовали — работает очень круто и просто. Например, можно взять батарею от UPS (на 12В) использовать ее как донор, и питать большой автомобильный АКБ. Какую-то емкость (пусть небольшую, но достаточную для пуска, скажем зимой) она передаст.

Большие крокодилы

В комплекте нет больших «крокодилов» для авто батареи (только маленькие крокодильчики) – ЭТО МИНУС. Их никак нельзя подсоединить, даже можно сломать! Какой выход, все очень просто — едем либо в хозяйственный магазин, либо в автомобильный и покупаем крокодилы (зажимы) для зарядников (или для проводов прикуривания). Они есть дорогие медные (латунные), есть и дешевые металлические. Нам дорогие не нужны, все же у нас не пусковые токи (всего 4А), нам подойдут и обычные металлические. Стоимость примерно 30 – 50 рублей.

Далее на них просто одеваем малые зажимы и вот что получается, смотрим фото.

Теперь мы можем подсоединиться к токовыводам большого АКБ и нормально заряжать его.

Инструкция по заряду

НУ что теперь самое интересное — а именно инструкция по правильной зарядки автомобильного аккумулятора через IMAX B6 mini (перевода не будет, но и на английском все понятно).

МЫ подключили клеммы, подали питание на само устройство, у нас загорелся дисплей.

Обычно он стоит на LiPo (или каких-то других видах), нам это ну нужно поэтому нажимаем «STOP» и путем перебора (клавиши вправо и влево) находим подзаголовок «Pb» (свинец)

Нажимаем ENTER и оказываемся в меню заряда для свинцовых типов

Здесь мы можем выставить силу тока и напряжение (один раз нажатие на «ENTER» вход в параметр, стрелками листаем до нужного значения). Нужно знать, что здесь напряжение колеблется от 2V (1банка –«1P») и до 14V (7 банок – «7P»). Конечно же нам нужно выбрать 12V (6P). Силу тока как я и говорил — рекомендую от 1 до 3А (но настройки позволяют выставить и 0,1А).

Далее по инструкции нужно запустить зарядку, просто нажимаем START и держим, автоматически начнется процесс. По мере заряда, амперы будут падать, то есть если выставить 2А, они сойдут в нулю ближе к концу заряда (процесс автоматически остановится). Причем в нижнем правом углу будет видно, сколько заряда взяла батарея (измерения в миллиамперах, то есть 1А = 1000 мА). Напряжение в процессе 14,4В (для 12В режима).

Стоит отметить — что у IMAX B6 есть такие функции измерение напряжения на токовыводах (если у вас нет мультиметра), а также можете замерить сопротивление батареи, чем оно ниже, тем лучше.

Глубокий разряд АКБ

Еще один минус, который я хочу вам поведать. Точнее это небольшое неудобство, если АКБ высажен глубоко, скажем до 7В, то режимом в 12В его зарядить не удастся (будет выдаваться ошибка). Этот режим работает при разрядах только до 10В, если ниже – ТОГДА НЕ РАБОТАЕТ.

Но есть одна уловка — нам нужно выставить «4P – 8V», тогда батарея будет заряжаться до 8V и когда закончится заряд, нужно поставить «5P-10V» опять заряд, И УЖЕ ПОСЛЕ «6P-12V». Таким образом, батарея выйдет из глубокого разряда (сам лично так выводил три штуки, на видео более подробно). НО не со всеми это срабатывает!

Для тех кто не понял есть подробное видео (всем советую), смотрим.

Вот такой вот IMAX, как видите все заряжает, вещица реально полезная. Стоимость на АЛИ от 1800 — 2000 рублей (без питания) и 2300 – 2500 рублей с блоком. На этом заканчиваю, думаю было полезно, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.