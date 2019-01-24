Как я писал ранее, я купил на АЛИЭКСПРЕСС, для себя, универсальное зарядное устройство, которое называется IMAX B6 mini (можете ознакомиться со статьей). В основном он рассчитан на зарядку различных типов батарей для радиоуправляемых моделей. НО есть и отдельные пункты меню для «Pb» (то есть обычных свинцовых АКБ). Собственно для этого я его и покупал (заряжаю автомобильные аккумуляторы). Однако, для меня, был неприятный сюрприз — когда зарядка автоматически прекращалась через три часа, на ночь не поставишь! Позже я узнал, что эту настройку, можно легко и просто отключить, в определенном пункте меню, про это я вам и хочу сегодня рассказать, как обычно плюсом будет полезное видео …

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Этот материал будет интересен именно тем, кто купил эту популярную зарядку именно для автомобиля. Лично я сам не знал о глубоких настройках (точнее не копался, как-то не доводилось). НО отключение всех ограничений в настройках, сделало из IMAX полноценную зарядную станцию

Пару слов, про ограничения

Первое чисто механическое. Я про него уже рассказывал в подробном обзоре (ссылка сверху), и оно достаточно быстро обходится. Дело в клеммах. У IMAX B6 mini, нет клемм для автомобильного аккумулятора (только маленькие крокодильчики). Идем в ближайший авто или хозяйственный магазин, покупаем две клеммы для АКБ, к ним «цепляем» крокодильчики. Все можно заряжать.

Второе и третье ограничения чисто программные и закладываются в настройках. Все дело в том, чтобы не перегреться самому и не разрушить батареи для радиоуправляемых моделей, зарядка (как я писал сверху) ограниченна 180 минутами или 8000 mAh.

И вот это напрягает, ставишь такой автомобильный АКБ на ночь, а он бах и «отрубился» через три часа или после того как зальет 8 Ампер.

Нужно решать, оказывается в настройках это все элементарно и просто отключается.

Отключаем в настройках

В одном своем обзоре (почему кипит аккумулятор), я также указал на эту проблему. И мне достаточно быстро подсказали в комментариях, как ее решить:

Отключаем три часа: Заходим в «SYSTEM SETTING» (системные настройки) – видим надпись «Safety Timer» (по умолчанию в статусе «ON» и рядом находится 180 min).

Тут есть два решения, либо поменять статус «ON» на «OFF» (тогда этот таймер вообще работать не будет). Либо меняем минуты, скажем со 180 на 240 (тогда отключится через 4 часа).

Лично я отключил вообще, для автомобильных АКБ, такое сбережение не нужно. Также на ночь я не ставлю больших токов (всего 2А), чтобы сам зарядник не перегрелся.

Отключаем ограничение по емкости: Это следующая настройка идущая за временем. Опять же «SYSTEM SETTING» — только выбрать нужно «Capacity Cut-OFF» — опять же есть статус ON (OFF) и емкость (по умолчанию она стоит 8000 mAh). Я отключил вообще, то есть установил «OFF», но можете сменить 8000 скажем на 10000 mAh. Тут кому как удобнее.

В итоге получаем вполне себе хорошую зарядную станцию. Которая может еще и мерить сопротивление пластин.

Как правильно заряжать АКБ авто?

Короткая, но полезная информация, как зарядить АКБ для авто через IMAX B6.

В настройках вам нужно выбрать «Pb BATT»

Далее выбираем силу тока, с которой будем заряжать. В MINI версии максимальная 4А, подходит для всех типов авто батарей (даже если у вас емкость всего 40 Ач)

После в настройках, выбираем количество банок, (каждая банка равняется 2В). В итоге должно получится 6P – 12V.

НУ и начинаем заряжать, долго держим START, зарядка пошла.

Полезная функция в настройках, замер сопротивления пластин аккумулятора.

По моим наблюдениям, новая батарея имеет показания около 7 – 10 мОм. Если разряжена, тогда может доходить до 50-60 мОм (на замороженной было около 100 мОм). Все дело в том, что на пластинах начинают оседать сульфаты, при этом сопротивление начинает расти. Так можно легко и просто, протестировать батарею.

Сейчас полезное видео смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю, мои материалы были вам полезны. Искренне ваш, АВТОБЛОГГЕР