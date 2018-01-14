Эта проблема может проявляться как в зимний (холодный), так и летний (теплый) период времени, и она практически никак не зависит от зимних пусков. Что происходит при запуске или уже при запущенном двигателе, одна из клемм аккумулятора, начинает дико разогреваться, если капнуть на нее водой, то она начнет парить. Почему такое происходит и как с этим бороться, давайте разбираться …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

В самом начале хочу сказать, что это неисправность может проявляться на различных автомобилях (марка и модель не имеет значения), и зачастую это может быть причиной выхода АКБ из строя, причем за очень короткий период времени.

Почему АКБ выходит из строя

Буквально пару строк, почему может выходить аккумулятор из строя:

Разогрев клеммы, а далее разогрев токовывода и после всего АКБ (в том числе и пакетов пластин), провоцирует испарение дистиллированной воды из электролита. Падает емкость пластины могут осыпаться и в общем то в таком режиме батарея прослужит не долго.

Если токовывод разогревается, он может оплавлять пластик корпуса, который находится рядом с ним. Появляются микротрещины, через которые начинает испаряться вода из электролита, да и серная кислота зачастую попадает на клемму. НА ней образовываются сильные «окислы» которые еще сильнее препятствуют работе АКБ, возможен недозаряд, плохой пуск

ДА и самая банальная причина – корпус может расплавиться от высоких температур. Это редко но бывает, использовать такой источник питания уже нельзя.

НО не только в этом опасность, здесь и до пожара не далеко.

Почему разогревается клемма?

От аккумулятора до стартера, и затем от генератора опять до батареи ходят достаточно большие токи. Подумать только – токи запуска, зимой, могут доходить до 600А. Если вы поставите тонкий провод, то он банально не справится с такой нагрузкой и расплавится у вас на глазах. Вот почему провода такие толстые и основательные, все потому что они рассчитаны на высокие нагрузки.

Смотрим небольшое видео.

Причина не так много и они все банальные:

Дело в самой клемме . Между проводом и креплением плохой контакт, бывает сразу с завода, заводской брак (например — отверстие в клемме 10 мм, а провод 8 мм).

. Между проводом и креплением плохой контакт, бывает сразу с завода, заводской брак (например — отверстие в клемме 10 мм, а провод 8 мм). Бывает со временем, в это место может попадать вода или образовываться окислы. Суть какая, провода и крепления зачастую делаются из разных металлов, разница потенциалов приводит рано или поздно к окислению места контакта и токопроводимость падает в разы.

Окислы между клеммой и токовыводом. Такое тоже бывает, но редко, если контакт плохой, тогда ток должен проходить по очень узкому месту соприкосновения. Отсюда может идти разогрев.

Такое тоже бывает, но редко, если контакт плохой, тогда ток должен проходить по очень узкому месту соприкосновения. Отсюда может идти разогрев. Провод. Иногда страдает сам провод, скажем от нечаянного разрыва посередине, который не виден глазу. То есть порвали несколько нитей, и нагрузка которую он сможет держать уменьшилась.

Плохой контакт с кузовом. Зачастую греется именно минусовой кабель и после клемма. Все потому что он прикручен к кузову автомобиля, а далее от кузова «запитывается» и стартер и генератор. На современных иномарках, минусовой кабель достаточно короткий (на некоторых авто его крепят к блоку двигателя). Так вот — будет разогреваться кабель, но вы будете ошибочно думать что клемма (хотя при такой неисправности, скорее всего начнет оправляться оплетка самого провода).

Плюсовая клемма – может греться только от плохого контакта или опять же от окислов, которые образовались между креплением и токовыводом.

Даю нагрузку — идет перегрев

Зачастую может быть и такая ситуация. Запускаете машину вроде все хорошо, но после того как включаете нагрузку, скажем подогревы сидений, зеркал, лобового стекла и прочее, клемма начинает греться! Почему?

И тут все просто и работают причины, которые я описал выше. Все дело в том, что генератор один может не справляться с такой нагрузкой (особенно когда работают и фары, и магнитола, и подсветка приборов), мощность его ограничена. Поэтому часть энергии берется от АКБ, а если у вас контакт плохой, либо есть окислы – это место будет греться.

Что делать?

Все банально и просто, есть все несколько пунктов:

Нужно очистить все окислы. Если они повторно проявляются на поверхности батареи, скажем с одной или с другой стороны, нужно смотреть ее на герметичность.

Посмотреть провод на пробои, разрывы – если они есть, то провод лучше заменить.

Нужно смотреть место соприкосновения кабеля и клеммы. Зачастую дело именно здесь. Если это минусовой – его легко можно снять и проверить дома. Иногда легче отрезать кабель от клеммы, купить новую (сейчас продаются усовершенствованные медные или латунные для аудио техники, у них кстати и крепление хорошее, на болтах) и далее установить на свой автомобиль

Как правило, все проблемы сразу уходят. Если не предпринимать ничего, то как минимум ваш аккумулятор выйдет из строя (вы не запустите свой автомобиль), как максимум и до пожара не далеко, оплетка провода может оплавится и замкнуть. ТАК ЧТО УСТРАНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

НА этом заканчиваю, думаю было полезно, читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на канал в YOUTUBE.