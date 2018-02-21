Аккумуляторная батарея зачастую не дешевая (особенно если вы покупаете новый автомобиль, а у вас стоит сделанная по AGM технологии). Но бывает такое, что АКБ выходит из строя даже на гарантийном авто. Либо вы купили новый аккумулятор, у вас гарантия на него скажем 3 – 4 года, он вышел из строя, а магазин отказывается вам менять! По закону это или нет? И что собственно покрывает гарантия? Давайте разбираться …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Собственно основных вопросов всего три:

Первый – если автомобиль на гарантии, то входит ли в нее аккумулятор?

Второй – если я купил АКБ (на Б/У авто), а он через пару лет потерял емкость на 50%, либо треснул корпус, отломилась клемма – покрывает это гарантийные обязательства или нет?

Третий – батарея замерзла, разломился корпус, развалились пластины – что на это скажем производитель

Что покрывается гарантией

ТО есть здесь, как бы сам производитель батарей дает свои гарантийные обязательства. Начну именно с этого случая (потому как он самый показательный).

Итак, гарантийный срок может варьироваться от 1 до 4 лет у различных производителей по-разному, все зависит от технологий производства (лично видел и 5 лет, но только на AGM батареи).

Но что входит в этот срок? Давайте по пунктам:

Разрушение корпуса (не по вине владельца) – заводской брак. Бывает, что крышка отпаивается и начинает сочиться электролит. Либо он испаряется, потому как герметичность нарушена

Отпаялась перемычка между банками. Напряжение на клеммах вообще ноль, такое бывает когда разрушилась, отпаялась одна свинцовая перемычка, которая соединяет банки

Замкнула одна банка (опять же по вине производителя). Например, разрушился пакет или перемычка между пластинами, вследствие чего напряжение упало до 9-10В и машина не запускается

Разрушилась, оторвалась одна клемма или крепление вокруг нее (опять же не по вине водителя). Такое тоже бывает, но крайне редко, это тоже гарантийный случай и предстоит замене

ЕЩЕ ОДНО очень важное замечание. Если у вас гарантия 2 – 3 – 4 года, некоторые производители обязывают нас проходить ТО каждый год в магазине (или дружественном сервисном центре), где вам будут проверять батарею (замерять плотность, сопротивление и прочее). Если этого не делать, то гарантийные обязательства снимаются. ЗАЧАСТУЮ ЭТО ПРОПИСАНО В ДОГОВОРЕ, так что важно его читать перед покупкой

Как вы понимаете, это все «физические воздействия» в основном на корпус, пластины и клеммы. НО производитель ДАЖЕ в этом может отказать, если вдруг у него появятся подозрения, что причинами повреждений можете быть вы.

Что не покрывается?

Здесь тоже есть несколько пунктов:

Потеря емкости — скажем половина за один-два года. Причем автомобиль не запускается (особенно в сильный мороз). Скажут что неправильная эксплуатация, короткие поездки, нет профилактического заряда

Замерз аккумулятор (по причине пониженной плотности). Это тоже не гарантийный случай. Плотность понижается из-за разряда АКБ, а если вы не правильно его обслуживали, опять же короткие поездки – недозаряд, при сильных морозах он конечно же замерзает — то это полностью ваша вина

Снижение уровня электролита. Из-за чего осыпались пластины и замкнуло банки, это также не вина производителя. Нужно отслеживать уровень в обслуживаемых АКБ

Выход из строя генератора. Глубокий разряд батареи (далее сульфатация пластин ) опять не вина производителя

батареи (далее ) опять не вина производителя Перезаряд АКБ (выход из строя реле-регулятора). Перегрев пластин, падение уровня электролита и как вариант их осыпание. Также не гарантия!

Вы должны понимать, что следить должны именно вы (банально проверять напряжение на клеммах, плотность электролита) и если что-то «прохлопаете», то производитель с радостью откажется от гарантии.

Новый автомобиль и гарантия на АКБ

Здесь практически такая же картина. Только если батарея «накрылась», вы едите к официальному дилеру, а он уже принимает решение менять ее или нет.

Причем бывает такое, что вышедший из строя генератор, потащил за собой аккумулятор – меняют сразу обе части. И это по закону!

Как узнать какой гарантийный срок на батарею? Все просто обычно это прописывается в эксплуатации к автомобилю. Например, в KIA и Hyundai все аккумуляторы имеют гарантию от 6 месяцев до 1 года. Некоторые производители дают от 1 до 3 лет (как на весь авто).

Поэтому прежде чем ехать и требовать, вам нужно просмотреть свою книгу по эксплуатации (либо зайти на официальный сайт производителя).

Если нет моей вины, а дилер отказывает

Ситуация не нова. Бывает, что вы ничего не делали (нет вашего физического вмешательства), но батарея не работает (заводской брак). Дилер всячески пытается повесить вину на вас (бывает, банально тянет с ответом).

Все просто пишем претензию дилеру в трех экземплярах, где указывается что гарантия (столько-столько и вы должны все поменять), одну отдаем представителю дилера, другую у себя, третью готовим для суда. Можно еще продублировать претензию производителю – либо на сайт, либо по горячей линии.

Обычно после такого обращения все меняется. НО это если вы на 100% уверены, что вашей вины здесь нет!

Сейчас небольшое полезное видео смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю, моя статья была вам полезна. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР