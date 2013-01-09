Недавно мне написал один парень в соц.сетях про электролит коричневого цвета в аккумуляторе. Собственно причина банальна – перед зарядкой плотность во всех банках была 1,15 г/см3, одна банка имела темный (коричневого цвета электролит). После заряда, АКБ нормально зарядился, банка стала прозрачной. Почему такое происходит и что делать? Если честно то такое бывает и не с оной банкой, а бывает и во всех шести. Давайте разбираться …

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Если честно, такое явление — не совсем хорошо, конечно у меня уже есть статья про черный и мутный электролит. Так вот это своего рода продолжение или дополнение, но здесь есть небольшие особенности, это я сейчас именно про коричневый цвет.

Про пакеты пластин

Чтобы популярно объяснить, нужно для начала вспомнить о пакетах пластин. В автомобильном аккумуляторе, их всего шесть, по количеству банок.

Пакет пластин – это минусовые и плюсовые пластины, собранные в один пакет, через специальные пластиковые «проложки», чтобы не было замыкания. Как становится понятно – плюсовые, соединены между собой, а минусовые между собой. Так вот эти пластины сделаны из следующего, минусовые – свинцовые, плюсовые – состоят из диоксида свинца.

После того как «пакет» собран его устанавливают в пластиковую банку аккумулятора, заливают электролитом (смесь дистиллированной воды — 65% и серной кислоты – 35%). Пластины взаимодействуют с кислотой и водой — могут накапливать или отдавать заряд.

Губительные процессы внутри АКБ

Если честно, то аккумуляторная батарея достаточно нестабильный агрегат. Если вы что-то нарушаете в циклах заряда – разряда, или температурных показаниях. АКБ может достаточно быстро выйти из строя. Вот несколько пунктов, которые могут убить ваш аккумулятор.

ИТАК:

Глубокие разряды. Могут вызывать сульфатацию пластин

Перезаряды. Могут вызывать осыпание активной массы

Нехватка электролита. Если происходит оголение активной массы пакета, это также может спровоцировать осыпание

Низкие температуры. Если ваш АКБ разряжен, то он банально замерзнет , тем самым разрушатся и корпус и пластины

, тем самым разрушатся и корпус и пластины Высокие температуры. Слишком высокие температуры летом, а под капотом может быть до + 70 градусов, могут также вызывать сульфатацию

Эти процессы всем известные, однако если взять скажем AGM или GEL батареи у них есть совершенно другие признаки которые могут вывести их из строя. Поэтому нужно четко понимать какой тип вы берете и как за ним ухаживать. Делать это нужно еще при выборе АКБ, чтобы потом не было мучительно больно, за выброшенные деньги.

Почему образуется коричневый налет

Собственно сейчас ответ на основной вопрос — а именно почему же проявляется коричневый осадок.

При заряде пластины могут менять цвет, так скажем — на «плюсовых» образуется слегка коричневатый налет. А вот на «минусовых» – образуется темный, я бы даже сказал черный налет. Это вполне нормально, однако такой налет не должен быть интенсивным и тем более осыпаться.

Осыпание активной массы происходит в основном по одной причине – это длительный перезаряд аккумулятора, большим током. Активное вещество начинает выпадать в электролит, то есть простыми словами от плюсовых пластин откалываются частички и выпадают в электрохимическую жидкость. Из-за этого образуется коричневый цвет и электролит становится не прозрачный. ЗАПОМНИТЕ ПЕРЕЗАРЯД ТАКЖЕ НЕ НЕСЕТ НИЧЕГО ХОРОШЕГО ДЛЯ ВАШЕЙ АКБ.

А большой ток это сколько? В основном производители рекомендуют заряжать токами, не превышающими 10% от емкости. То есть если ваш АКБ имеет емкость 60 Ач, заряд должен быть максимально в 6 Ампер и не больше! Вообще лучше использовать меньший ток, скажем в 2 – 3А, так батарея зарядиться равномерно и не разогреется до критического состояния.

Однако если вы даете 10, 12, 20 Ампер вам нужно понимать такие токи просто убивают ваш АКБ (сейчас именно о варианте в 60Ач) – это и есть БОЛЬШОЙ ТОК. Пластины просто разогреваются, и начинают кипятить электролит, из-за этого общая температура батареи начинает ползти вверх. А так как свинец и диоксид свинца, это мягкие металлы (это вам не сталь, которая применяется в кипятильниках) – они начинают разрушаться (осыпается активная масса). Медленно, но верно! И первыми почему то страдает именно «плюсовые», образуя коричневый оттенок электролита. Может страдать как одна банка, обычно это крайняя, первая или шестая. Могут страдать и все остальные, то есть все шесть, если долго кипятить высоким током.

Справедливости ради стоит отметить что похожие последствия могут быть из-за недостаточного уровня электролита в банках, то есть если пластины очень сильно оголены. И даже если вы подаете 6А, они могут разогреваться, так что всегда следите за уровнем, добавляете по надобности дистиллированной воды.

Что делать?

Зачастую, на форумах, можно увидеть такое – был коричневый электролит, плотность 1,15 (ну или скажем 1,17), зарядил до 1,27г/см3, стало все хорошо, коричневый цвет ушел.

Ребят он никуда не ушел, он банально осел на дно банки и находится там в виде осадка. Активная масса с плюсовой пластины уже осыпалась и восстановить обратно ее уже не получится. ЭТО РЕАЛЬНО ПЛОХО, ДЛЯ ВАШЕЙ БАТАРЕИ!

Остается надеется — что осыпание не такое интенсивное и что ваш аккумулятор прослужит еще хоть сколько бы! Ведь масса может осыпаться немного, а может полностью разрушится плюсовая пластина, в банке на дне будет коричневый осадок.

Что предлагают в сети – промыть банку/банки поменять электролит на новый и зарядить аккумулятор! ДЕЛАТЬ ЭТОГО НЕЛЬЗЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. Почему? Да очень просто, когда вы начнете мыть банку, то поднимете уже осыпанный осадок со дна, эти «окалины» могут застрять между плюсовой и минусовой пластиной, тем самым перемкнув полностью банку. ОНА ПРОСТО НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ.

Таким образом, просто не трогайте АКБ, заряжайте и ездите до его логической смерти. НО помните что она уже рядом, и например на зимний пуск, его может не хватить.

У меня на этом все, а сейчас небольшое видео о том — как нужно ПРАВИЛЬНО, заряжать свой АКБ.

Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.