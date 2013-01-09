Недавно мне написал один парень в соц.сетях про электролит коричневого цвета в аккумуляторе. Собственно причина банальна – перед зарядкой плотность во всех банках была 1,15 г/см3, одна банка имела темный (коричневого цвета электролит). После заряда, АКБ нормально зарядился, банка стала прозрачной. Почему такое происходит и что делать? Если честно то такое бывает и не с оной банкой, а бывает и во всех шести. Давайте разбираться …
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Если честно, такое явление — не совсем хорошо, конечно у меня уже есть статья про черный и мутный электролит. Так вот это своего рода продолжение или дополнение, но здесь есть небольшие особенности, это я сейчас именно про коричневый цвет.
Про пакеты пластин
Чтобы популярно объяснить, нужно для начала вспомнить о пакетах пластин. В автомобильном аккумуляторе, их всего шесть, по количеству банок.
Пакет пластин – это минусовые и плюсовые пластины, собранные в один пакет, через специальные пластиковые «проложки», чтобы не было замыкания. Как становится понятно – плюсовые, соединены между собой, а минусовые между собой. Так вот эти пластины сделаны из следующего, минусовые – свинцовые, плюсовые – состоят из диоксида свинца.
После того как «пакет» собран его устанавливают в пластиковую банку аккумулятора, заливают электролитом (смесь дистиллированной воды — 65% и серной кислоты – 35%). Пластины взаимодействуют с кислотой и водой — могут накапливать или отдавать заряд.
Губительные процессы внутри АКБ
Если честно, то аккумуляторная батарея достаточно нестабильный агрегат. Если вы что-то нарушаете в циклах заряда – разряда, или температурных показаниях. АКБ может достаточно быстро выйти из строя. Вот несколько пунктов, которые могут убить ваш аккумулятор.
ИТАК:
- Глубокие разряды. Могут вызывать сульфатацию пластин
- Перезаряды. Могут вызывать осыпание активной массы
- Нехватка электролита. Если происходит оголение активной массы пакета, это также может спровоцировать осыпание
- Низкие температуры. Если ваш АКБ разряжен, то он банально замерзнет, тем самым разрушатся и корпус и пластины
- Высокие температуры. Слишком высокие температуры летом, а под капотом может быть до + 70 градусов, могут также вызывать сульфатацию
Эти процессы всем известные, однако если взять скажем AGM или GEL батареи у них есть совершенно другие признаки которые могут вывести их из строя. Поэтому нужно четко понимать какой тип вы берете и как за ним ухаживать. Делать это нужно еще при выборе АКБ, чтобы потом не было мучительно больно, за выброшенные деньги.
Почему образуется коричневый налет
Собственно сейчас ответ на основной вопрос — а именно почему же проявляется коричневый осадок.
При заряде пластины могут менять цвет, так скажем — на «плюсовых» образуется слегка коричневатый налет. А вот на «минусовых» – образуется темный, я бы даже сказал черный налет. Это вполне нормально, однако такой налет не должен быть интенсивным и тем более осыпаться.
Осыпание активной массы происходит в основном по одной причине – это длительный перезаряд аккумулятора, большим током. Активное вещество начинает выпадать в электролит, то есть простыми словами от плюсовых пластин откалываются частички и выпадают в электрохимическую жидкость. Из-за этого образуется коричневый цвет и электролит становится не прозрачный. ЗАПОМНИТЕ ПЕРЕЗАРЯД ТАКЖЕ НЕ НЕСЕТ НИЧЕГО ХОРОШЕГО ДЛЯ ВАШЕЙ АКБ.
А большой ток это сколько? В основном производители рекомендуют заряжать токами, не превышающими 10% от емкости. То есть если ваш АКБ имеет емкость 60 Ач, заряд должен быть максимально в 6 Ампер и не больше! Вообще лучше использовать меньший ток, скажем в 2 – 3А, так батарея зарядиться равномерно и не разогреется до критического состояния.
Однако если вы даете 10, 12, 20 Ампер вам нужно понимать такие токи просто убивают ваш АКБ (сейчас именно о варианте в 60Ач) – это и есть БОЛЬШОЙ ТОК. Пластины просто разогреваются, и начинают кипятить электролит, из-за этого общая температура батареи начинает ползти вверх. А так как свинец и диоксид свинца, это мягкие металлы (это вам не сталь, которая применяется в кипятильниках) – они начинают разрушаться (осыпается активная масса). Медленно, но верно! И первыми почему то страдает именно «плюсовые», образуя коричневый оттенок электролита. Может страдать как одна банка, обычно это крайняя, первая или шестая. Могут страдать и все остальные, то есть все шесть, если долго кипятить высоким током.
Справедливости ради стоит отметить что похожие последствия могут быть из-за недостаточного уровня электролита в банках, то есть если пластины очень сильно оголены. И даже если вы подаете 6А, они могут разогреваться, так что всегда следите за уровнем, добавляете по надобности дистиллированной воды.
Что делать?
Зачастую, на форумах, можно увидеть такое – был коричневый электролит, плотность 1,15 (ну или скажем 1,17), зарядил до 1,27г/см3, стало все хорошо, коричневый цвет ушел.
Ребят он никуда не ушел, он банально осел на дно банки и находится там в виде осадка. Активная масса с плюсовой пластины уже осыпалась и восстановить обратно ее уже не получится. ЭТО РЕАЛЬНО ПЛОХО, ДЛЯ ВАШЕЙ БАТАРЕИ!
Остается надеется — что осыпание не такое интенсивное и что ваш аккумулятор прослужит еще хоть сколько бы! Ведь масса может осыпаться немного, а может полностью разрушится плюсовая пластина, в банке на дне будет коричневый осадок.
Что предлагают в сети – промыть банку/банки поменять электролит на новый и зарядить аккумулятор! ДЕЛАТЬ ЭТОГО НЕЛЬЗЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. Почему? Да очень просто, когда вы начнете мыть банку, то поднимете уже осыпанный осадок со дна, эти «окалины» могут застрять между плюсовой и минусовой пластиной, тем самым перемкнув полностью банку. ОНА ПРОСТО НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ.
Таким образом, просто не трогайте АКБ, заряжайте и ездите до его логической смерти. НО помните что она уже рядом, и например на зимний пуск, его может не хватить.
У меня на этом все, а сейчас небольшое видео о том — как нужно ПРАВИЛЬНО, заряжать свой АКБ.
Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.
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