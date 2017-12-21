НУ что же, мы разобрались — что заливать обычную воду (будь то из под крана, фильтра или кипяченая) в аккумулятор НЕЛЬЗЯ (это приведет к его гибели). Вы скажите — что можно купить дистиллированную в автомагазине, аптеке, да и в больших торговых сетях и добавить столько сколько нужно. Это так, но сейчас на рынках очень много подделок, про это мне пишут мои читатели (продавцы могут наливать в бутылки «обычную из под крана» и вы про это не узнаете), а дальше опять выход из строя АКБ. Поэтому, сегодня мы будем делать дистиллят своими руками в домашних условиях, причем сделать его можно очень легко и быстро, а самое главное почти бесплатно, не имея никаких специальных устройств для перегонки. Как обычно будет текстовая версия + видео …

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Стоит отметить, что сегодня мы будем не только производитель дистиллированную воду, но и достаточно простым способом ее проверим, опять же не имея практически никаких специализированных тестеров и прочего. НУ что же поехали.

Дистиллят и бидистиллят

Как я уже писал в статье (можете перейти по ссылке сверху), обычная вода для нашего аккумулятора не подходит. Все же в ней полно различных примесей (солей, минералов, металлов и прочего) все это пагубно сказывается на работе батареи в целом (вплоть до того что могут разрушится пластины и перемкнуть между собой). Поэтому стоит использовать дистиллированную воду (еще ее называют – дистиллят) в ней практически нет никаких примесей и именно она нужна для приготовления электролита.

Однако есть еще одно понятие, бидистиллят – это уже особо очищенная жидкость, которая получается вследствие двойной перегонки дистиллированной воды и ЖЕЛАТЕЛЬНО с применением стеклянной посуды (металлическая не используется, потому что может оставить «следы»). Такую воду применяют в основном в медицине, в приготовлении реактивов в химии.

Для аккумулятора также можно использовать бидистиллят (для него это будет только в плюс), но и обычный дистиллят также подойдет, все же разница у них не такая глобальная.

Как получить дистиллированную воду

Как мы знаем из физики — вода имеет три состояния газообразное (пар), жидкое и твердое (снег или лед). Так вот при нагреве и далее испарении, как раз и выделяется самая чистая субстанция. Обусловлено это тем что — соли, металлы, минералы не испаряются и оседают на дне сосуда.

Таким образом, если «собрать пар», это и будет дистиллят. Остается только это сделать, ну как я думаю это не так сложно (есть несколько достаточно легких способа). По такому принципу работают все «самогонные» аппараты. Это самый легкий и эффективный способ.

Своими руками в домашних условиях

Ну что же переходим к изготовлению. Что нам понадобиться: — обычные стеклянные стаканы. Желательно 4 больших (подойдут пивные) – они нужны для конденсации пара, и один обычный для сбора. НУ и конечно же главный виновник, это чайник, который нужно поставить на плиту.

ИНСТРУКЦИЯ:

Для начала нам нужно хорошо вымыть все стаканы, делаем это под обычной водопроводной водой, смываем все разводы и прочее, чтобы они были реально чистые. НО протирать внутри не надо — это важно! Любая тряпка не будет идеально чистой, она оставит на стенках кучу различного осадка (который вы даже не увидите глазами)

Наливаем воду из под обычного крана, даем постоять примерно час – два (нужно для того чтобы испарились хлор и сероводород). Если чайник стоял на плите (вода кипяченая) то это еще лучше, значит, хлора там уже давно нет. Включаем плиту и даем чтобы чайник закипел.

Теперь снимаем с носика всякие «свистульки» и прочее, чтобы пар выходил наружу и ему ничего не мешало. Обдаем этим паром внутренности наших стаканов – ВСЕХ! На стенках должны собраться капли, которые потекут вниз, держим так минуту, чтобы этот пар удалил со стенок весь осадок. Все теперь наши стаканы все чистые (нужно кстати «обдать» так и тару, куда потом будем собирать дистиллированную воду).

Далее 4 больших стакана, ставим охлаждать на балкон, чтобы они были прям вот холодные.

После того как они остыли, запускаем опять чайник чтобы пошел пар, ставим его на среднее положение, чтобы пар был интенсивный, но чтобы было не так много. Вниз под «носик» ставим стакан (или емкость), в который будем собирать. Теперь поочередно подносим большие бокалы над носиком, на стенках начинают образовываться капли и они ручейком потекут вниз (в нашу емкость).

Сразу отвечу почему именно 4 штуки, да просто потому что бокалы разогреваются их неудобно держать, да и процесс конденсации у горячих не такой эффективный. Поэтому нужно поочередно подносить то один то другой (пока остальные остывают). Таким образом, пар который конденсируется и попадает в нижнюю емкость и является дистиллятом.

За полчаса можно набрать около 250 грамм, чего достаточно для добавления в аккумулятор.

Конечно это не промышленное производство, но вы точно уверены, что это не подделка и вы не убьете свой АКБ.

Как проверить дистиллированную воду

Изготовление это конечно хорошо, но нам нужно быть уверенными, что у нас получилась действительно дистиллят, ведь если будут присадки, то это негативно скажется на нашей батарее.

Проверка реально не сложная, из курса физики мы помним, что в дистиллированной воде, нет никаких примесей — солей, минералов, металлов и прочего. А значит, она практически не проводит электрический ток.

Для проверки нам нужен провод, лампочка подсоединенная к нему (то есть в патроне), ну и «вилка» в розетку 220В (само собой помним о техники безопасности, это обязательно). Один провод мы разрезаем (делаем разрыв) оголяем два конца – если их перемкнуть, то лампочка будет гореть. Если опустить их в обычную воду (из под крана), лампочка также будет гореть.

НО ВОТ ЕСЛИ опустить в «дистиллят» тогда лампа гореть не будет.

ВОТ И ВСЯ ПРОВЕРКА! Опять же если добавить соль в воду то этот раствор начнет проводить ток, и лампа загорится.

Таким не хитрым способом можно проверить не только свою изготовленную жидкость, но и купленную в магазине или аптеке.

Сейчас видео версия, смотрим

А на этом я заканчиваю, думаю, мои материалы вам помогли – ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР.