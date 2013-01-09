В аккумуляторном мире достаточно много сокращений и аббревиатур. Оно и понятно автомобильный рынок сейчас полон новинок и новых технологий. Однако одной из самых старых, однозначно является тип WET, он отличается от своих более современных соплеменников AGM и GEL, как по технологии производства, так и по циклу заряда. Так что же это за тип такой, давайте разберемся подробнее …

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Как обычно начнем с определения.

WET Cell Battery (если перевести дословно – «батарея мокрых ячеек») – это обычный свинцово-кислотный аккумулятор который основан на жидком электролите. НА многих импортных АКБ пишется сокращение «WET» (аббревиатура полностью не указывается), дословно можно перевести как «жидкий» или «мокрый» и то и другое для обычной батареи будет правильно.

Как вы поняли это обычные аккумуляторные батареи, в которые заливается электролит, основанный на серной кислоте и дистиллированной воде.

Типы аккумуляторов

«WET» называют все типы жидкостных АКБ, начиная от обслуживаемых, заканчивая необслуживаемыми вариантами. Ведь и в тех и в других батареях есть жидкий электролит, только в одних он находится в свободном доступе – можно открутить пробки и посмотреть внутрь. Обычно это так называемые «сурьмянистые» и «гибридные» батареи, в них обязательно наливать дистиллированную воду, потому как она выкипает при заряде.

А вот у других – электролит запечатан герметично, и есть только клапана для сброса излишнего давления. Это, как правило «кальциевые» аккумуляторы, у них есть добавление кальция и серебра в свинцовые пластины. Испарения практически нет, и они не нуждаются в добавлении воды.

Про типы я писал в статье — про выбор аккумуляторов, есть даже видео, смотрите — читайте очень полезная информация.

Отличия от AGM и GEL

Я уже писал про AGM и GEL технологии отдельно, однако повторю еще раз.

AGM – это необслуживаемые, герметичные батареи в которых электролит запечатан в стекловолокно, и его нельзя пролить.

GEL – это технология в которой электролит между пластинами находится в специальном геле. Его также нельзя пролить, и они также необслуживаемые. Они вообще не имеют пробок для добавления воды.

WET – еще раз напомню, это (практически) все свинцово-кислотные аккумуляторы которые имеют жидкий электролит.

Пару слов про VRLA и SLA аккумуляторы

Это свинцово-кислотные батареи, только они герметизированы, необслуживаемые. Сбоку у них есть специальный клапан, который выбрасывает излишнее давление создающихся газов. Так он открывается когда давление доходит до 100 – 200 мБар.

Однако как вы заметили, что здесь есть две аббревиатуры VRLA и SLA, отличия только в том что:

SLA – обладают емкостью до 30Ач

VRLA – обладают емкостью свыше 30Ач

Можете спросить, откуда берется давление внутри аккумулятора? Все просто, когда идет перезаряд то выделяется газ, он создает давление. Если перезаряд будет идти долго, то давление внутри многократно вырастит, АКБ может просто разорвать, для того чтобы это не произошло и устанавливается такой клапан.

И на последок скажу, аббревиатура WET применяется в основном на импортной продукции, также зачастую ее можно увидеть на зарядных устройствах. НА продукции Российского производства пишется свинцово-кислотный АКБ (или батарея).

Сейчас полезное видео, по выбору аккумулятора, смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю, моя статья была вам полезна. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.